मुंबई

Virar: निष्काळजीपणाचा कळस! डॉक्टरांचे दुर्लक्ष अन् नवजात बाळ तीन फूट उंचीवरून जमिनीवर पडलं,...घटनेनं संताप

Virar News: विरार पश्चिमेतील एका रुग्णालयात धक्कादायक प्रकार घडला आहे. महिलेच्या पोटातील नवजात बालक प्रसूतीदरम्यान थेट जमिनीवर पडल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
Newborn Baby Falls on Floor in virar hospital

Newborn Baby Falls on Floor in virar hospital

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : विरार येथील एका रुग्णालयात महिलेच्या प्रसूतीदरम्यान बाळ थेट अडीच ते तीन फुटांवरुन जमिनीवर कोसळल्याची संतापजनक घटना घडली आहे. या घटनेनंतर रुग्णालयात एकच खळबळ पसरली असून बाळाचं प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. रुग्णालयाच्या हलगर्जीपणामुळे हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे, असा आरोप महिलेने केला आहे.

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