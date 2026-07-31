Virar: निष्काळजीपणाचा कळस! डॉक्टरांचे दुर्लक्ष अन् नवजात बाळ तीन फूट उंचीवरून जमिनीवर पडलं,...घटनेनं संताप

मुंबई : विरार येथील एका रुग्णालयात महिलेच्या प्रसूतीदरम्यान बाळ थेट अडीच ते तीन फुटांवरुन जमिनीवर कोसळल्याची संतापजनक घटना घडली आहे. या घटनेनंतर रुग्णालयात एकच खळबळ पसरली असून बाळाचं प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. रुग्णालयाच्या हलगर्जीपणामुळे हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे, असा आरोप महिलेने केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, विरार पश्चिमेतील डॉ. जोगळेकर रुग्णालयात हा संतापजनक प्रकार घडला आहे. सात महिन्यांची गर्भवती असलेल्या महिलेच्या पोटातील नवजात बालक प्रसूतीदरम्यान थेट जमिनीवर पडल्याची घटना घडली. या अपघातानंतर नवजात बालकाची प्रकृती चिंताजनक असून त्यावर ठाणे येथील एनआयसीयूमध्ये उपचार सुरू आहेत. रुग्णालयातील डॉक्टर, नर्सेसच्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाला असून या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी संबंधित महिलेकडून केली जात आहे..Dombivli Crime: रूम आणि काम देण्याचं आमिष दाखवलं, तिघांनी मुलीला निर्जन ठिकाणी नेलं अन्..., १६ वर्षीय मुलीवर सामूहिक अत्याचार; डोंबिवलीत खळबळ .नेमके प्रकरण काय?संबंधित गर्भवती महिलेला बुधवारी प्रसूतीच्या वेदना सुरू झाल्याने ती विरार पश्चिम येथील डॉ. जोगळेकर रुग्णालयात दाखल झाली होती. यावेळी महिलेला पोटातून बाळ बाहेर येत असल्याची जाणीव होत असल्याचे वारंवार डॉक्टर आणि परिचारिकांना सांगितले होते. मात्र रुग्णालय प्रशासनाने तिच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले, असा दावा महिलेने केला..दरम्यान, महिला उभी असतानाच तिच्या गर्भाशयातून नवजात बालक थेट अडीच ते तीन फूट उंचीवरून जमिनीवर कोसळले. या घटनेत बालकाच्या डोक्याला आणि शरीराला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे त्याला तातडीने ठाणे येथील एनआयसीयूमध्ये हलवण्यात आले. सध्या नवजात बालकाची प्रकृती अत्यंत नाजूक असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांकडून मिळाली आहे..Mumbai Crime: धक्कादायक! अकाली बाळाला जन्म दिला आणि कचरापेटीत टाकलं, १९ वर्षीय अविवाहितेचं कृत्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.