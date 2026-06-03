Ulhasnagar: उपचारासाठी रात्रभर धावपळ, पण वाचवता आलं नाही; एनआयसीयू अभावी चिमुकलीचा मृत्यू

उल्हासनगर : कमी वजनाच्या नवजात चिमुकलीला जीवनासाठी आवश्यक असलेली नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग आणि व्हेंटिलेटर सुविधा वेळेत न मिळाल्याने या चिमुकलीचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता. ३१) रात्री उघडकीस आली आहे. या घटनेनंतर उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांच्या मर्यादा पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत. दुसरीकडे रुग्णालयात 'एनआयसीयू' सुरू करण्यासाठी आम्ही वरिष्ठ स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा व पत्रव्यवहार करीत असल्याची माहिती रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. मनोहर बनसोडे यांनी दिली..नाजिरा धीरेंद्र राजभर यांच्या नवजात कन्येचा जन्म शुक्रवारी (ता. २९) खासगी रुग्णालयात अत्यंत कमी वजनासह झाला होता. तिची प्रकृती गंभीर असल्याने तिला तातडीने नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग (एनआयसीयू) व्हेंटिलेटरची आवश्यकता होती;' मात्र उल्हासनगर-३ येथील मध्यवर्ती रुग्णालयात ही सुविधा उपलब्ध नसल्याने बालिकेवर आवश्यक उपचार करता आले नाहीत..Raigad: रायगड जिल्ह्यात शुक्रवार-शनिवार अवजड वाहतुकीला बंदी, कोणते मार्ग राहणार बंद?.मुलीचा जीव वाचवण्यासाठी तिच्या वडिलांनी कळवा रुग्णालय, सायन, वाडिया आणि मुंबई परिसरातील विविध शासकीय रुग्णालयांमध्ये व्हेंटिलेटर बेड मिळविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली; मात्र वेळ निघून गेली आणि अखेर या चिमुकलीचा मृत्यू झाला..भाजप नगरसेविका सुचित्रा सुधीर सिंग यांनी मंगळवारी (ता. २) रुग्णालयाच्या अधीक्षकांची भेट घेऊन या घटनेची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात मागणी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उल्हासनगर शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालय, आरोग्य विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून मध्यवर्ती रुग्णालयात तातडीने नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग सुरू करण्याची मागणी केली आहे..शहापूर, कसारा, कर्जत, मुरबाड, बदलापूर आणि उल्हासनगर परिसरातील हजारो गर्भवती महिला व नवजात बालकांसाठी हे रुग्णालय प्रमुख आधार केंद्र असूनही येथे अत्यावश्यक सुविधा नसणे गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. एका चिमुकलीचा मृत्यू ही केवळ आकडेवारी नसून आरोग्य व्यवस्थेतील उणिवांची वेदनादायी जाणीव असल्याची भावना नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे..Navi Mumbai: प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं, नंतर वारंवार शरीरसंबंध; १५ वर्षीय मुलगी गर्भवती राहताच..., तरुणाच्या कृत्यानं खळबळ.मध्यवर्ती रुग्णालयात नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग सुरू करण्यासाठी आम्ही वरिष्ठ स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा व पत्रव्यवहार करीत आहोत. घडलेल्या संबंधित घटनेची सखोल चौकशी केली जाईल. हर रुग्णांना अधिक दर्जेदार आणि अत्यावश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक प्रयत्न करीत आहे.- डॉ. मनोहर बनसोडे, अधीक्षक, शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर.उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग आणि व्हेंटिलेटर सुविधा नसल्यामुळे एका निष्पाप चिमुकलीचा जीव गेला, ही अत्यंत वेदनादायी आणि गंभीर बाब आहे. भविष्यात कोणत्याही पालकांवर अशी वेळ येऊ नये, यासाठी तातडीने अत्याधुनिक नवजात शिशू णि अतिदक्षता विभाग सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे.- सुचित्रा सुधीर सिंग, नगरसेविका, भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.