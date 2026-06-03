मुंबई

Ulhasnagar: उपचारासाठी रात्रभर धावपळ, पण वाचवता आलं नाही; एनआयसीयू अभावी चिमुकलीचा मृत्यू

Ulhasnagar News: उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचाराअभावी चिमुकलीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. यामुळे रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांच्या मर्यादा पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत.
Newborn baby dies

Newborn baby dies

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उल्हासनगर : कमी वजनाच्या नवजात चिमुकलीला जीवनासाठी आवश्यक असलेली नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग आणि व्हेंटिलेटर सुविधा वेळेत न मिळाल्याने या चिमुकलीचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता. ३१) रात्री उघडकीस आली आहे. या घटनेनंतर उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांच्या मर्यादा पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत. दुसरीकडे रुग्णालयात 'एनआयसीयू' सुरू करण्यासाठी आम्ही वरिष्ठ स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा व पत्रव्यवहार करीत असल्याची माहिती रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. मनोहर बनसोडे यांनी दिली.

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