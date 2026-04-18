निदा खान गर्भवती आहे की नाही? मुंबईत तपासणी, मेडिकल सर्टिफिकिट आलं समोर

नाशिकमधील टीसीएस कंपनीतील अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणात आता नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. कंपनीतील फरार कर्मचारी निदा खान हिचा शोध घेतला जात आहे. तिच्या पतीने निदा ही नातेवाईकांकडे गेली असल्याचं सांगितलं. मात्र त्या पत्त्यावर निदा सापडली नाही. आता निदा खानचे मेडिकल सर्टिफिकिट समोर आले आहे. ज्या तिच्या गर्भवती असण्याबाबत खुलासा करण्यात आलाय. मात्र या मेडिकल सर्टिफिकिटवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..टीसीएसमधील धर्मांतर प्रकरण समोर आल्यानंतर निदा खान फऱार झाली आहे. गेल्या २० दिवसांपासून पोलीस तिचा शोध घेतायत. दरम्यानच्या काळातच तिने मुंबईत डॉक्टरांकडून मेडिकल सर्टिफिकिट घेतलंय. ज्यात ती गर्भवती असल्याचं सांगण्यात आलंय. पण हे सर्टिफिकेट कोणतीही प्रत्यक्ष तपासणी न करता दिल्याचा संशय आहे. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर हे सर्टिफिकिट जाणीवपूर्वक तयार केल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..निदा खान HR नव्हती, POSH च्या तक्रारीही नाहीत; TCSकडून निवेदन, तर मुंब्र्यात राहणाऱ्या पतीने ठावठिकाणा सांगितला पण....निदा खान ही नाशिक टीसीएस प्रकरणी मुख्य संशयित आहे. ती फरार असताना मुंबईत कशी गेली आणि त्यानंतर कुठे गेली? याचा तपास अद्याप कसा लागला नाही यावरून पोलीस तपासावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निदा खान हिने हा सगळा प्रकार उघड झाल्यानंतर मुंबईतून सर्टिफिकेट घेतलंय. ज्यात ती गर्भवती असल्याचा उल्लेख आहे..टीसीएसमधील धर्मांतर प्रकरणात आतापर्यंत ८ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. यापैकी ७ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तर निदा खान फरार आहे. तिचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तीन पथके रवाना केली आहेत. मात्र अद्याप तिचा सुगावा लागलेला नाही. निदा खानबाबत टीसीएसने निवेदन जारी केलं असून ती कंपनीची एचआर नसल्याचं सांगितलंय. तसंच कंपनीत POSH च्या तक्रारीही नसल्याचं सांगण्यात आलंय.