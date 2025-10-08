Ulhasnagar News:'उल्हासनगरातील खड्डे मास्टिक डांबराने भरण्यासाठी महानगरपालिकेची नाईट-शिफ्ट'; आमदार, भाजपा जिल्हाध्यक्षही फिल्डवर

-दिनेश गोगीउल्हासनगर: पावसाळ्यात उल्हासनगर खड्यांचे शहर म्हणून ओळखले जात आहे.हा ठपका पुसून काढण्यासोबतच पावसाळ्यानंतर रस्ते सुसाट करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी आठवड्यापूर्वी ऑन-द-फिल्ड उतरून आणि मुख्यरस्ते,चौक अशा १० स्पॉटची पाहणी करून खड्डे तात्काळ भरण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते.त्यानुसार पावसाने उसंत घेताच खड्डे मास्टिक डांबराने भरण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी ७ तारखेला नाईट-शिफ्ट केली असून युद्धपातळीवर कामास सुरवात केली आहे..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.या खड्यांसाठी प्रयत्न करणारे आमदार कुमार आयलानी,भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांनीही रात्रीच ऑन-फिल्ड उतरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढवले आहे.तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष बंडू देशमुख,शहराध्यक्ष संजय घुगे तसेच मैनुद्दीन शेख यांनी वारंवार केलेल्या आंदोलनामुळे किंबहूना दिलेल्या इशाऱ्याने खड्डे भरण्याचे काम सुरू झाले असे स्पष्ट केल्याने शहरात श्रेयवादाचे पडसाद उमटू लागले आहे..आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी धोबी घाट रोड,कल्याण मुरबाड रोड,खेमाणी भाजी मार्केट चौक,खेमाणी चौक व नानिक जिरा चौक,मध्यवर्ती पोलीस स्टेशन ते मयुर हॉटेल रस्ता,फॉलवर लाईन चौक (कल्याण बदलापूर रोड),छत्रपती शाहू महाराज उड्डाणपूल,लालचक्की ते उल्हासनगर रेल्वे स्टेशन रोड,व्हीनस चौक व नेताजी चौक या १० स्पॉटची पाहणी केली होती.त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शहर तथा कार्यकारी अभियंता अभियंता निलेश शिरसाठे,उपअभियंता संदिप जाधव,जनसंपर्क अधिकारी अजय साबळे,कनिष्ठ अभियंता हर्षद प्रधान,सुयश बांगर,अश्विनी गर्जे,सुशांत पेवेकर,सुमेथ चौघुले,मुकादम कपिल गुरसहानी आदी उपस्थित होते.. जे ठिकठिकाणी खड्डे निर्माण झाले आहेत तेथील खड्डे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्राधान्याने भरुन घ्यावे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे सुरू असलेले विविध विकास कामे व खड्डे भरण्याचे कामे जलद गतिने करून घेणेकरीता संबंधित उप-अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांनी नियोजन करावे. रस्त्यावरील जलवाहिन्याचे लिकेजेस लवकरात लवकर पाणी पुरवठा विभागास कळवून दुरूस्त करावे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .सर्व कनिष्ठ अभियंता यांनी नेमून दिलेल्या प्रभागातील एकूण रस्ते, डांबरी व क्रॉक्रीट अशी वर्गवारी करावी व त्यापैकी खराब असलेल्या रस्त्यांची यादी सादर करून दुरूस्तीसाठी आवश्यक उपयोजना व कार्यवाही तातडीने हाती घ्यावयाची आहे असे आदेश आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी दिले होते.या आदेशाची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.मास्टिक डांबर हे दोनशे डिग्री तापमानात उकडवण्यात आल्यावर ते खड्यात टाकण्यात येते.त्यामुळे दोन तासात खड्डे घट्ट पकड घेतात.त्यामुळे आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या आदेशानुसार व अतिरिक्त आयुक्त धिरज चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली मास्टिकने खड्डे भरण्यासाठी दररोज नाईटशिफ्ट करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.