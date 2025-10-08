मुंबई

Ulhasnagar News:'उल्हासनगरातील खड्डे मास्टिक डांबराने भरण्यासाठी महानगरपालिकेची नाईट-शिफ्ट'; आमदार, भाजपा जिल्हाध्यक्षही फिल्डवर

Night Repairs Begin in Ulhasnagar: खड्डे तात्काळ भरण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते.त्यानुसार पावसाने उसंत घेताच खड्डे मास्टिक डांबराने भरण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी ७ तारखेला नाईट-शिफ्ट केली असून युद्धपातळीवर कामास सुरवात केली आहे.
MLA and BJP District President inspect Ulhasnagar night road repair drive using mastic asphalt; civic workers in action.

MLA and BJP District President inspect Ulhasnagar night road repair drive using mastic asphalt; civic workers in action.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-दिनेश गोगी

उल्हासनगर: पावसाळ्यात उल्हासनगर खड्यांचे शहर म्हणून ओळखले जात आहे.हा ठपका पुसून काढण्यासोबतच पावसाळ्यानंतर रस्ते सुसाट करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी आठवड्यापूर्वी ऑन-द-फिल्ड उतरून आणि मुख्यरस्ते,चौक अशा १० स्पॉटची पाहणी करून खड्डे तात्काळ भरण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते.त्यानुसार पावसाने उसंत घेताच खड्डे मास्टिक डांबराने भरण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी ७ तारखेला नाईट-शिफ्ट केली असून युद्धपातळीवर कामास सुरवात केली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Mumbai
MLA
Municipal Corporation
potholes
Ulhasnagar
Road conditions and repairs

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com