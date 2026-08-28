Nepal Flood: नेपाळमध्ये जलप्रलय! ठाण्यातील नऊ पर्यटक बेपत्ता, तर रायगडमधील ३७ जण अडकले

ठाणे : नेपाळमध्ये मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीचा फटका ठाणे जिल्ह्यातील नऊ पर्यटकांना बसला आहे. यामध्ये ठाणे शहरातील पाच, कल्याण-डोंबिवलीतील तीन आणि नवी मुंबईतील एका पर्यटकाचा समावेश आहे. बुधवारी रात्री ८.१५ वाजल्यानंतर त्यांच्याशी संपर्क न झाल्याने कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे..नेपाळमधील अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली असून, रस्ते आणि वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाकडून नेपाळमध्ये गेलेल्या नागरिकांची माहिती संकलित केली जात आहे. अडकलेल्या पर्यटकांच्या सुरक्षिततेबाबत संबंधित यंत्रणांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..Mumbai Local: दरवाजात उभं राहण्यावरुन वाद, रागात तरुणाला धावत्या लोकलमधून खाली ढकललं; बोरीवली स्थानकात थरार.प्रशासनाच्या माहितीनुसार, ठाणे शहरातील रेखा पाटणकर, सतीश पाटणकर, अपर्णा जोशी, समीर जोशी आणि रजनीश रघुनाथ नातू, कल्याण-डोंबिवलीतील सुभेदार सुनील सुदर्शन, संजय राजमल पाटील आणि नलिनी संजय पाटील, तर नवी मुंबईतील यशस भांड यांचा यामध्ये समावेश आहे. दरम्यान, अडकलेले पर्यटक नेमके कुठे आहेत, त्यांची सद्यः स्थिती काय आहे आणि त्यांच्याशी संपर्क झाला आहे का, याबाबतची माहिती प्रशासन घेत आहे..रायगडमधील ३७ भाविक सुरक्षितरायगड जिल्ह्यातील जय गिरनारी शिवदत्त मंदिर ट्रस्टच्या वतीने नेपाळ येथे दर्शन व पर्यटनासाठी गेलेले ३७ भाविक सागा (चीन) येथे सुरक्षित आहेत; मात्र स्थानिक प्रशासनाकडून काठमांडूकडे जाण्याची परवानगी मिळत नसल्याने त्यांच्या भारतात परतण्याच्या प्रवासासमोर अडचण निर्माण झाली आहे. सर्व भाविकांकडे २९ ऑगस्टला काठमांडूहून भारतात परतण्यासाठी विमानाची तिकिटे आहेत, त्यांच्या गटात दोन डॉक्टरही आहेत. या ३७ जणांची प्रकृती सध्या ठीक आहे..Ramdas Athawale at Kamathipura : सोलापूर, कर्नाटक ते बंगाल... कामाठीपुऱ्यातील महिलांचं दु:ख जाणून घेत आठवलेंनी साजरा केलं रक्षाबंधन; मुख्य प्रवाहात आणण्याचंही दिलं आश्वासन.परिस्थितीची माहिती मिळाल्यानंतर पालकमंत्री भरत गोगावले आणि जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांनी गुरुवारी दुपारी याबाबत आढावा घेतला. तसेच त्यांनी नेपाळमध्ये अडकलेल्या नागरिकांशी संपर्क साधून त्यांच्या प्रकृतीची आणि सद्यःस्थितीची विचारपूस केली. जिल्हा प्रशासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून या सर्व नागरिकांशी सातत्याने संपर्क ठेवण्यात येत आहे. दरम्यान, २९ ऑगस्टच्या विमानप्रवासाच्या पार्श्वभूमीवर काठमांडूकडे जाण्याची परवानगी लवकर मिळावी, यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि राज्य शासनाच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.