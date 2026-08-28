मुंबई

Nepal Flood: नेपाळमध्ये जलप्रलय! ठाण्यातील नऊ पर्यटक बेपत्ता, तर रायगडमधील ३७ जण अडकले

Nepal Flood News: नेपाळमधील पूरस्थितीत ठाण्यातील नऊ पर्यटक बेपत्ता असून रायगडमधील ३७ जण अडकल्याची माहिती समोर आली आहे.
Nepal Flood News

Nepal Flood News

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : नेपाळमध्ये मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीचा फटका ठाणे जिल्ह्यातील नऊ पर्यटकांना बसला आहे. यामध्ये ठाणे शहरातील पाच, कल्याण-डोंबिवलीतील तीन आणि नवी मुंबईतील एका पर्यटकाचा समावेश आहे. बुधवारी रात्री ८.१५ वाजल्यानंतर त्यांच्याशी संपर्क न झाल्याने कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

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