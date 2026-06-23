Mumbai: सायकल ट्रॅक, जिम, 60 हजार झाडं... मुंबईला ‘सेंट्रल पार्क’ची भेट मिळणार! लंडन-न्यूयॉर्कला टक्कर देणार; काय सुविधा असणार?

मुंबई : रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या ४९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (एजीएम) रिलायन्स फाउंडेशनच्या अध्यक्षा नीता अंबानी यांनी मुंबईसाठी एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, कंपनी मुंबईतील १३० एकरच्या "कोस्टल रोड गार्डन्स" प्रकल्पावर वेगाने काम करत आहे. नीता अंबानी म्हणाल्या की, हे उद्यान लंडनच्या हाइड पार्क आणि न्यूयॉर्कच्या सेंट्रल पार्कच्या धर्तीवर तयार केले जाईल. .त्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पावर जगातील सर्वोत्तम लँडस्केप आर्किटेक्ट, पर्यावरणवादी, नियोजक आणि अभियंते काम करत आहेत. प्रकल्पाचे प्राथमिक काम आधीच सुरू झाले असून, आतापर्यंत १५,००० झाडे लावण्यात आली आहेत. पूर्ण झाल्यावर या बागेत ६०,००० हून अधिक झाडे असतील आणि ती मुंबईसाठी एक प्रमुख हरित फुफ्फुस म्हणून काम करेल..Maharashtra Rain Update: मान्सूनची आगेकूच! महाराष्ट्रात पुढील दोन दिवस वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाची शक्यता; IMD ची मोठी अपडेट.या बागेत चालण्यासाठी आणि सायकलिंगसाठी स्वतंत्र मार्ग, मोकळ्या जागा, एक सार्वजनिक व्यायामशाळा, मुलांसाठी खेळण्याची जागा आणि कला व संस्कृतीसाठी जागा यांचा समावेश असेल. नीता अंबानी म्हणाल्या की, ही जागा लोकांना जीवनातील धावपळीत शांतता, ताजी हवा अनुभवण्याची आणि निसर्गाशी जोडले जाण्याची संधी देईल..त्यांनी असेही सांगितले की, रिलायन्स फाऊंडेशनने आतापर्यंत ९७ दशलक्षाहून अधिक भारतीयांच्या जीवनावर प्रभाव टाकला आहे. हे फाऊंडेशन देशात उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी एक नवीन विद्यापीठ आणि जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी मुंबईत एक मेडिकल सिटी देखील स्थापन करणार आहे. रिलायन्स फाउंडेशनसाठी क्रीडा क्षेत्रालाही प्राधान्य आहे. 'सर्वांसाठी शिक्षण आणि क्रीडा' हा कार्यक्रम देशभरातील २९ दशलक्षाहून अधिक मुलांपर्यंत आणि तरुणांपर्यंत पोहोचला आहे..Navi Mumbai Metro Project: नवी मुंबईच्या ५,५७५ कोटींच्या मेट्रो प्रकल्पास मंजुरी, राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.