मुंबईच्या सागरी प्रवासात मोठा बदल होणार! लवकरच हाय-टेक कॅंडेला बोटी समुद्रात उतरणार, कशी आहे रचना?

मुंबई : मुंबईच्या सागरी प्रवासात मोठा बदल होणार आहे. प्रसिद्ध स्वीडिश तंत्रज्ञान कंपनी कॅंडेलाच्या अत्याधुनिक बोटी लवकरच मुंबईच्या पाण्यात धावताना दिसतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आधुनिक, स्मार्ट आणि जागतिक मुंबईचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल असेल, असे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. .स्वीडनच्या भेटीदरम्यान, मंत्री राणे यांनी कॅंडेला कंपनीच्या मुख्यालयाला भेट दिली. हायड्रोफॉइल तंत्रज्ञानावर आधारित कॅंडेला C8 आणि कॅंडेला P12 बोटींचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. या बोटी पाण्याच्या पृष्ठभागावरून सरकतात, त्यामुळे लाटांचे तरंग किंवा आवाज निर्माण होत नाही. शिवाय, त्या पारंपारिक बोटींपेक्षा वेगवान, ऊर्जा-कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक आहेत..Thane News: पालिका बसमार्गात बदल, अवजड वाहनांना सक्त बंदी अन्...; गर्दी टाळण्यासाठी दिवाळीपूर्व वाहतुकीचा मास्टर-प्लॅन!.मंत्री राणे म्हणाले की, मुंबईत कॅंडेला बोट सेवेच्या शुभारंभामुळे नागरिकांना प्रवासाचा एक पूर्णपणे नवीन अनुभव मिळेल. यामुळे किनारी संपर्क सुधारेल आणि जलवाहतूक, किनारी विकास आणि मत्स्यव्यवसायात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. या भेटीदरम्यान, महाराष्ट्रात संभाव्य उत्पादन केंद्र स्थापन करण्याबाबत कॅंडेलाचे संस्थापक आणि सीईओ गुस्ताव हॅसेलस्कोग आणि मुख्य व्यावसायिक अधिकारी नकुल विराट यांच्याशी प्राथमिक चर्चा करण्यात आली..मंत्री नितेश राणे म्हणाले, "बाल्टिक समुद्रात C8 आणि P12 या दोन कॅंडेला बोटींवर स्वार होणे म्हणजे पाण्यावरून उडण्यासारखे वाटले. P12 बोट लवकरच मुंबईत पोहोचेल, ज्यामुळे जलवाहतुकीचा कायापालट होईल. अत्याधुनिक हायड्रोफॉइल तंत्रज्ञानाने बनवलेल्या या बोटी पाण्याच्या पृष्ठभागावर सरकतात. कॅंडेलाचे संस्थापक आणि सीईओ, हॅसेलकोग आणि मुख्य व्यावसायिक अधिकारी, नकुल विराट यांनी आम्हाला त्यांच्या कारखान्याचा दौरा दिला."