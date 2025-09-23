मुंबई

Mhada Lottery: तब्बल अडीच ते २२ कोटी रुपये! म्हाडाच्या दुकानांची किंमत पाहून व्यापाऱ्यांनी फिरवली पाठ

Mhada Shops e-auction: म्हाडाच्या दुकानांच्या खरेदीसाठी ई-लिलाव प्रक्रिया नुकतीच पार पडली. यामध्ये ७७ दुकानांसाठी कोणीच बोली लावली नसल्याचे समोर आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई शहर आणि उपनगरातील दुकानांच्या खरेदीसाठी गिऱ्हाईकच मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. मुंबई मंडळाने १४९ दुकानांच्या विक्रीसाठी ई-लिलाव प्रक्रिया नुकतीच पार पडली असून, त्यामध्ये केवळ ७२ दुकानांना इच्छुकांकडून बोली आली आहे, तर अर्ध्याहून अधिक म्हणजे जवळपास ७७ दुकानांसाठी कोणीच बोली लावलेली नाही. त्यामुळे न विकलेल्या दुकानांची कशी विक्री करावी, असा म्हाडासमोर प्रश्न उभा राहिला आहे.

