BMC: २५ फेब्रुवारी रोजी बीएमसीमध्ये नामनिर्देशित नगरसेवकांची घोषणा होणार, कोणाला किती जागा मिळणार? जाणून घ्या...

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) नामनिर्देशित नगरसेवकांच्या नियुक्तीची दीर्घकाळापासून रखडलेली प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. अधिकृत माहितीनुसार, २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी BMC मुख्यालयात होणाऱ्या विशेष बैठकीत या नावांची औपचारिक घोषणा केली जाईल. या निर्णयामुळे मुंबईच्या स्थानिक राजकारणाची गतिशीलता बदलण्याची अपेक्षा आहे..पूर्वी, बीएमसीमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या फक्त पाच होती, परंतु राज्य सरकारने अलीकडेच ती वाढवून १० केली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राजकीय पक्षांच्या ताकदीनुसार या १० जागा वाटण्यात आल्या आहेत. या संख्येत झालेल्या वाढीमुळे अनेक अनुभवी आणि निवडणुका हरलेल्या नेत्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत किंवा ज्यांना पक्ष संघटनेत त्यांच्या दीर्घकाळाच्या सहभागाबद्दल बक्षीस देऊ इच्छित आहे..महायुती: ६ जागा (सर्वात मोठा वाटा)शिवसेना (यूबीटी): ३ जागाकाँग्रेस: १ जागा.नामनिर्देशित नगरसेवकांची नियुक्ती करण्याचा प्राथमिक उद्देश सभागृहात कौशल्य आणि अनुभव आणणे आहे. बऱ्याचदा, सामाजिक कार्य, प्रशासन किंवा महानगरपालिका नियमांचे सखोल ज्ञान असलेल्या व्यक्तींची निवड केली जाते. सध्याच्या नियमांनुसार, नामनिर्देशित नगरसेवकांना सभागृहाच्या कामकाजात मतदान करण्याचा अधिकार नाही. मतदानाच्या अधिकाराअभावी त्यांची भूमिका सल्लागार सेवांपुरती मर्यादित आहे..राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की राज्य सरकार भविष्यात त्यांचे अधिकार आणि अधिकार वाढवण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून ते विकासकामात अधिक प्रभावी भूमिका बजावू शकतील. २५ फेब्रुवारीची बैठक मुंबईच्या राजकारणासाठी महत्त्वाची आहे. बीएमसी मुख्यालयात झालेल्या घोषणेनंतरच राजकीय पक्षांनी कोणत्या उमेदवारांवर पैज लावली आहे हे स्पष्ट होईल. हे केवळ 'राजकीय समायोजन' असेल की अनुभवी तज्ञांना खरोखर संधी मिळेल? हे पाहणे मनोरंजक असेल..