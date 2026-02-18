मुंबई

BMC: २५ फेब्रुवारी रोजी बीएमसीमध्ये नामनिर्देशित नगरसेवकांची घोषणा होणार, कोणाला किती जागा मिळणार? जाणून घ्या...

BMC Nominated Corporators 2026: मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) नामनिर्देशित नगरसेवकांच्या नियुक्तीची प्रतीक्षा संपली आहे. २५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विशेष सभेत १० नावे मंजूर केली जातील.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) नामनिर्देशित नगरसेवकांच्या नियुक्तीची दीर्घकाळापासून रखडलेली प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. अधिकृत माहितीनुसार, २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी BMC मुख्यालयात होणाऱ्या विशेष बैठकीत या नावांची औपचारिक घोषणा केली जाईल. या निर्णयामुळे मुंबईच्या स्थानिक राजकारणाची गतिशीलता बदलण्याची अपेक्षा आहे.

