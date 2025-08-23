मुंबई

Mumbai News: पावसाची पुन्हा विश्रांती पण मुंबईकरांना दिलासा, सातही धरणात ९५ टक्के पाणीसाठा; पाहा आकडेवारी

Mumbai Dam Water Level: मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही तलावांमध्ये तब्बल ९५.७४ टक्के पाणीसाठा जमा झाला असून पाणीकपातीची गरज नाही, असे पाणीपुरवठा विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
मुंबई : संततधार कोसळणाऱ्या पावसामुळे मुंबईकरांची पाणीचिंता मिटली आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही तलावांमध्ये तब्बल ९५.७४ टक्के पाणीसाठा जमा झाला असून, पाणीकपातीची गरज नाही, असे पाणीपुरवठा विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

