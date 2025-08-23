Mumbai News: पावसाची पुन्हा विश्रांती पण मुंबईकरांना दिलासा, सातही धरणात ९५ टक्के पाणीसाठा; पाहा आकडेवारी

मुंबई : संततधार कोसळणाऱ्या पावसामुळे मुंबईकरांची पाणीचिंता मिटली आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही तलावांमध्ये तब्बल ९५.७४ टक्के पाणीसाठा जमा झाला असून, पाणीकपातीची गरज नाही, असे पाणीपुरवठा विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे..मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मध्य वैतरणा, भातसा, तानसा, मोडक सागर, अप्पर वैतरणा, विहार आणि तुलसी या सातही तलावांत पुरेसा पाणीसाठा जमा झाला आहे. विहार आणि तुलसी तलाव शंभर टक्के क्षमतेने भरले असून ते आता ओसंडून वाहण्याच्या स्थितीत आहेत..अनधिकृत बांधकामधारकांना उच्च न्यायालयाचा दणका! आता पाच मजली अनधिकृत इमारतीवर बुलडोझर चालणार.मध्य वैतरणा आणि भातसा तलावही जवळपास ९५ ते ९६ टक्क्यांपर्यंत भरले आहेत. तानसा व मोडक सागर या तलावांमध्येही ९० टक्क्यांहून अधिक साठा आहे. दुसरीकडे अप्पर वैतरणा तलावाचा साठा समाधानकारक पातळीवर पोहोचला आहे. एकूणच मुंबईतील सर्व तलावांमध्ये १३.८५ लाख दशलक्ष लिटरपेक्षा जास्त पाणीसाठा जमा झाला आहे..हा साठा दरवर्षीच्या तुलनेत अधिक असून, शहराची पाण्याची गरजा सहज भागवू शकेल. पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की मुंबईत सध्या पाण्याचा पुरेसा साठा आहे. जर पुढील काही आठवडे पावसाचा जोर कायम राहिला, तर उन्हाळ्यापर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत राहील, त्यामुळे पाणीकपातीची गरज भासणार नाही..पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ२०२४ मध्ये याच दिवशी मुंबईतील तलावांचा एकत्रित साठा सुमारे ९४ टक्के होता. तर २०२३ मध्ये हा आकडा ८४ टक्क्यांवर होता. यंदा पावसाने चांगली साथ दिल्याने तलावांची पातळी झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांवर उन्हाळ्यापर्यंत पाणीटंचाईची टांगती तलवार राहणार नाही..फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, पॅटर्न की पिन कोड? स्मार्टफोनसाठी कोणता पासवर्ड सर्वात सुरक्षित?.जलसाठा (२३ ऑगस्ट २०२५पर्यंत)अप्पर वैतरणा - जलसाठा (एमएलडीमध्ये) २,१६,४३९, ९३.६३ टक्केमोडक सागर - जलसाठा (एमएलडीमध्ये) १,२८,९२५, १०० टक्केतानसा - जलसाठा (एमएलडीमध्ये) १,४३,६५२, ९९.०२ टक्केमध्य वैतरणा - जलसाठा (एमएलडीमध्ये) १,८६,४७९, ९६.३६ टक्केभातसा - जलसाठा (एमएलडीमध्ये) ६,७४,५११, ९४.०७ टक्केविहार - जलसाठा (एमएलडीमध्ये) २७,६९८, १०० टक्केतुलसी - जलसाठा (एमएलडीमध्ये) ८,०४६, १०० टक्केएकूण साठा - जलसाठा (एमएलडीमध्ये) १३,८५,७५१, ९५.७४ टक्के.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.