BMC Election: मतदारयादीतून चार लाख नावे बाद, ‘स्थानिक’साठी १४ लाख ७१ हजार नावांची भर

मुंबई : राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीत मतदार वाढल्याची ओरड अद्याप थांबलेली नसताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतदेखील १४ लाख ७१ हजार ५०७ मतदार वाढले आहेत. शहरी मतदार असलेल्या ठाणे, मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर जिल्ह्यांतील मतदारसंख्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. त्याबरोबरच मतदारयादीतून चार लाखांहून अधिक जणांची नावे वगळल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. .स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक विधानसभा निवडणुकीची मतदारयादी वापरण्याचे नियम आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ पर्यंतची अद्ययावत यादी वापरण्याचा निर्णय स्वत:च्या अधिकारक्षेत्रात घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी २९ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंतची अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्यात आली होती. ११ महिन्यांत फॉर्म ६ भरून १६ लाख ८३ हजार ५७३ जणांनी नोंदणी केली. यातदेखील ठाणे (दोन लाख ४४ हजार २४९), पुणे (१एक लाख ९४ हजार ३७८) आणि मुंबई उपनगरमध्ये (एक लाख १३ हजार ९३६) जणांनी मतदार यादीत नाव नोंदणी केली आहे..विधानसभा २०२४ मध्ये राज्याची एकूण मतदारसंख्या नऊ कोटी ७० लाख २५ हजार ११९ होती. त्यामध्ये वाढ होऊन नऊ कोटी ८४ लाख ९६ हजार ६२६ झाली आहे. नवीन अद्ययावत मतदारयादीमध्ये नवीन मतदार, स्थलांतरित मतदार असे एकूण मिळून १८ लाख ८० हजार ५५३ मतदार झाले. मात्र एकूण मतदार यादीमध्ये (फॉर्म ७) भरून मतदारयादीतले नाव वगळण्यात आलेल्यांची संख्या चार लाख नऊ हजार ४६ इतकी आहे. त्यामुळे मतदारांत १४ लाख ७१ हजार ५०७ वाढ आहे..नावे वगळण्याचे प्रमाणठाणे : ४५,८००पुणे : ४३,९६१जळगाव : २६,६३९औरंगाबाद : १६,२३४मुंबई शहर : १४,४६०मुंबई उपनगर : ४४,१७२