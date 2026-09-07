मुंबई

आधी हात पकडला, नंतर कपडे काढत नको ते करण्याचा प्रयत्न, ओला चालकाचं महिलेसोबत गैरकृत्य; मध्यरात्री नवी मुंबईत काय घडलं?

Navi Mumbai Crime: नवी मुंबई विमानतळाजवळ धक्कादायक घटना घडली आहे. ओला चालकाने महिलेसोबत गैरकृत्य करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा प्रकार घडला आहे.
Navi Mumbai Crime

Navi Mumbai Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जवळ असलेल्या सेवा रस्त्यावर शनिवारी मध्यरात्रीच्या वेळी एका महिला प्रवाशावर ॲप-आधारित कॅब चालकाने अतिप्रसंग आणि विनयभंगाचा प्रयत्न केल्याची घटना उघडकीस आली. या प्रकरणी पीडित महिलेच्या तक्रारी वरून चालकविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेने विमानतळावर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

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