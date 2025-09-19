Ola Uber News : ओला, उबरची भाडेवाढ ! प्रवास १.५ पट होणार महाग, प्रवाशांच्या खिशाला बसणार कात्री

Summary परिवहन विभागाने अॅप आधारित कॅब सेवांचे प्रति किमी २२.७२ रुपये भाडे निश्चित केले आहे.मागणीच्या वेळेत भाडे १.५ पट वाढेल, तर मागणी नसलेल्या वेळेत २५% कमी होईल.नवीन दरांमुळे प्रवाशांना प्रवास अधिक महाग पडणार असून खिशाला कात्री बसणार आहे..Ola-Uber Fare Price Hike: अॅप आधारित कॅब सेवा वापरणाऱ्यांच्या खिशाला कात्री बसणार आहे. परिवहन विभागाकडून अॅप आधारित कॅब सेवांचे भाडे १८ सप्टेंबरपासून निश्चित करण्यात आले असून प्रति किमी २२.७२ रुपये ठरवण्यात आले आहे. मागणीच्या कालावधीत हे भाडे १.५ पट वाढवण्याची परवानगी असेल तर मागणी नसलेल्या काळात २५ टक्के कमी भाडे आकारले जाईल. याबाबत मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाचे सचिव भरत कळसकर यांनी परिपत्रक काढले आहे. .अॅप आधारित कॅब सेवेसाठी सरकारने धोरण तयार केले असून यावर अंतिम कार्यवाही सुरु आहे. यानुसार वाहनांच्या किमतीनुसार भाडे असणार आहे. मात्र हे धोरण लागू न झाल्यामुळे कॅबचालकांकडून वारंवार आंदोलन केले जात आहे. अॅप आधारित कॅबचा रोज हजारो लोक वापर करीत आहेत. मात्र कॅबचालकांचे पुन्हा आंदोलन झाल्यास प्रवाशांना मनस्ताप होऊ नये म्हणून धोरण निश्चित होत नाही तोपर्यंत एमएमआरटीईच्या भाडेदराच्या आधारावर भाडे आकारावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत..प्रवाशांच्या खिशाला कात्रीसध्या अॅपआधारित कॅब कंपन्यांकडून मागणीच्या वेळेत ४६ ते ४८ रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रति किमी भाडे आकरले जाते तर मागणी नसलेल्या काळात १० रुपयांपेक्षा कमी भाडे आकारणी होते; परंतु दर निश्चित केल्यावर प्रवाशांना मागणीच्या काळामध्ये ३४, तर मागणी नसलेल्या काळामध्ये १७रुपये प्रति किमी भाडे आकारणी होणार असल्याचे समजते. यामुळे प्रवाशांच्या खिशाला कात्री बसणार आहे..FAQsप्र.१: नवीन कॅबचे भाडे किती ठरवले आहे? ➡️ प्रति किमी २२.७२ रुपये निश्चित केले आहे.प्र.२: मागणीच्या वेळेत भाडे किती वाढेल? ➡️ १.५ पट भाडे वाढेल.प्र.३: मागणी नसलेल्या काळात भाडे किती कमी होईल? ➡️ २५% कमी भाडे आकारले जाईल.प्र.४: सध्या कॅब कंपन्या किती भाडे आकारत आहेत? ➡️ मागणीच्या वेळेत ४६–४८ रुपये प्रति किमी, तर नॉन-पीक मध्ये १० रुपयांपेक्षा कमी.प्र.५: प्रवाशांवर याचा कसा परिणाम होणार आहे? ➡️ प्रवास १.५ पट महाग होऊन प्रवाशांच्या खिशाला कात्री बसणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.