Old Monk Ban: 'ओल्ड मॉन्क' वरील बंदी कायम, स्थगिती हटविण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई : राज्यात 'ओल्ड मॉन्क' रमच्या विक्रीवरील बंदीच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. ३१) स्थगिती देण्यास नकार दिला; मात्र रमच्या बाटलीवरील (वेष्टन) '७ इयर्स ओल्ड ब्लेंडे' आणि 'व्हेरी ओल्ड व्हॅटेड' यासारख्या वर्णनांवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आणि असे दावे ग्राहकांची दिशाभूल करणारे असल्याचे निरीक्षण नोंदवल्यावर कंपनीने मजकूर बदलण्याची तयारी दाखवली..बाटलीवरील '७ इयर्स ओल्ड ब्लेंडेड' हा मजकूर काढून टाकण्यास आणि 'अॅडेड फ्लेव्हर' ठळकपणे प्रदर्शित करण्यास तयार असल्याचे उत्पादक मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटरने न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने कंपनीला डिजिटल पद्धतीने छापलेला नवीन वेष्टनाचा मसुदा पुढील सुनावणीला सादर करण्याचे आदेश दिले..Mumbai CNG PNG Price Hike : मुंबईकरांच्या खिशाला आजपासून डबल कात्री! CNG-PNG महागला, रिक्षा-टॅक्सी भाड्यातही वाढ.वेष्टनाचे कथित उल्लंघन आणि मद्याच्या परिपक्वतेबाबतच्या दाव्यांवरून भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने काढलेल्या आदेशांला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे..कुख्यात ड्रग्स तस्कर अमजद पठाणच्या मुलाचं भयंकर कृत्य, विद्यार्थ्यावर थेट तलवारीने वार; कल्याणमधील नामांकित कॉलेजजवळ रक्तरंजित थरार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.