Old Monk रम नाही? FSSAIने मांडले धक्कादायक कारण, मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष

मुंबई : ‘ओल्ड मॉन्क’ या लोकप्रिय मद्य ब्रँडच्या वर्गीकरणावरून भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) आणि उत्पादक कंपनी यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. ‘ओल्ड मॉन्क’ची विक्री किंवा मार्केटिंग ‘रम’ या श्रेणीत करता येणार नाही, अशी भूमिका FSSAIने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे. न्यूट्रल स्पिरिट्समध्ये कृत्रिम स्वाद मिसळला जात असल्याचे आढळल्यानंतर महाराष्ट्रात मॅकडॉवेल्स नं. १ आणि ‘ओल्ड मॉन्क’च्या विक्रीवर FSSAIने अलीकडेच बंदी घातली होती..न्यूट्रल स्पिरिट्समध्ये रम फ्लेवरिंगचा वापरFSSAIने न्यायालयाला दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, संबंधित पेय न्यूट्रल स्पिरिट्स आणि रम फ्लेवरिंग्जच्या वापरातून तयार केले जाते. त्यामुळे त्याचा समावेश ‘रम’च्या श्रेणीत करता येणार नसल्याचे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.‘ओल्ड मॉन्क’ची उत्पादक कंपनी मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्रायव्हेट लिमिटेडने ९ ऑगस्ट रोजी FSSAIच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. FSSAIने दोन्ही कंपन्यांच्या कारखान्यांची तपासणी केली होती. या तपासणीत बाटल्यांवरील लेबलिंग, मद्याची रचना आणि वापरण्यात आलेले स्वादवर्धक घटक या तीन बाबींवर आक्षेप घेण्यात आले..Old Monk: ओल्ड माॅन्क वरील कारवाईवर सवाल, न्यायालयाने FSSAI ला सुनावले .कंपनीकडून लेबलमध्ये बदल३१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ब्रँडच्या विक्रीवर तातडीने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर उत्पादक कंपनीने आपल्या पॅकेजिंगवरील लेबलमध्ये बदल करण्याची तयारी दर्शवली. त्यामध्ये ‘अतिरिक्त स्वाद’ स्पष्टपणे नमूद करणे आणि ‘७-वर्षे जुने मिश्रित’ हा उल्लेख काढून टाकणे यांचा समावेश होता.दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सर्व व्यवहार एका रात्रीत थांबवता येणार नसल्याचे नमूद केले. तसेच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना FSSAIच्या सूचनांसह न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली..नवीन लेबल न्यायालयात सादरगुरुवारी, ३ ऑगस्ट रोजी ‘ओल्ड मॉन्क’कडून सुधारित लेबल न्यायालयात सादर करण्यात आले. या नव्या लेबलवर ‘अतिरिक्त स्वाद’ हा उल्लेख ठळकपणे करण्यात आला आहे. मात्र, FSSAIने या बदलानंतरही उत्पादनाला ‘रम’ म्हणण्यास आक्षेप घेतला आहे..FSSAIचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील राजशेखर गोविलकर यांनी ३१ ऑगस्टच्या सुनावणीत न्यूट्रल स्पिरिट्समध्ये रमची चव मिसळून तयार केलेल्या उत्पादनाला रम म्हणता येणार नसल्याचे सांगितले. ‘रमसारखी चव’ असलेले न्यूट्रल स्पिरिट्स हे रम ठरत नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.यानंतर न्यायालयाने ११ सप्टेंबर ही पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. त्या दिवशी ‘ओल्ड मॉन्क’च्या याचिकेवर सुनावणी होणार असून, स्थगिती आदेश रद्द करण्याच्या मागणीवरही न्यायालय विचार करणार आहे..Old Monk Ban: 'ओल्ड मॉन्क' वरील बंदी कायम, स्थगिती हटविण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.