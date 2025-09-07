Maharashtra Politics: महापालिका निवडणुकीत टीम ओमी कलानीचा शिंदेसेनेला जाहीर पाठिंबा!

उल्हासनगर : शिवसेना आणि टीम ओमी कलानी यांची युती अबाधित आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी शिवसेना आणि टीम ओमी कलानी यांच्यात दोस्ती का गठबंधन जाहीर करण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर आज शिवसेनेचे संसदीय गटनेते आणि कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी उल्हासनगरात भेट दिली. यावेळी टीम ओमी कलानीचे सर्वेसर्वा ओमी कलानी आणि त्यांच्या सदस्यांना पेढा भरवत आनंद व्यक्त करण्यात आला. .आगामी उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर टीम ओमी कलानीचा तब्बल १५ नगरसेवकांसह शिवसेनेला जाहीर पाठिंबा असल्याचे यावेळी ओमी कलानी यांनी स्पष्ट केले. तसेच आगामी निवडणुका शिवसेना समवेत एकत्रित लढण्याची इच्छा ही यावेळी ओमी कलानी यांनी व्यक्त केली..राष्ट्रीय महामार्गाची एक लेन किती रुंद असते?.राजकारणात चर्चेला उधाणउल्हासनगरात सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहणारे कलानी कुटुंब पुन्हा राष्ट्रवादीत स्वगृही परतले आहे. मात्र राष्ट्रवादीत शरद पवार आणि अजित पवार असे दोन गट पडल्यानंतर रोहित पवार यांनी पप्पू कलानी यांची त्यांच्या घरी जाऊन भेट घेतली होती. तर त्यांचे सुपुत्र ओमी कलानी व त्यांच्या पत्नी पंचम कलानी यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती. या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे..सोमवारी राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उल्हासनगर येथे येत पप्पू कलानी यांच्या महल मध्ये जाऊन त्यांची भेट घेतली आहे. नुकताच पक्षाचा ताबा हा अजित पवार यांच्याकडे गेल्याने यानंतर कलानी आणि शरद पवार यांची भेट ही महत्त्वपूर्ण असल्याचे बोलले जात आहे. पक्षाचा ताबा अजित पवार यांच्याकडे गेल्यानंतर उल्हासनगर येथे शरद पवार यांच्या उपस्थितीत एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. उल्हासनगर येथे राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी व माजी नगरसेवकांची त्यांनी यादरम्यान भेट घेतली..जन्माला येताच बाळ का रडतं? जाणून घ्या खास कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.