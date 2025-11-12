Powai Accident: पवईत भीषण अपघात! सांडपाण्याच्या टाकीत २ मजुरांचा श्वास गुदमरला; एकाचा मृत्यू, एक गंभीर

मुंबई : पवईतील राज ग्रँड दोई बिल्डिंग परिसरात सांडपाण्याच्या टाकीत पडून दोन मजुरांचा श्वास गुदमरल्याची दुर्दैवी घटना आज सकाळी घडली. या घटनेत एका मजुराचा मृत्यू झाला असून दुसरा मजूर अत्यवस्थ अवस्थेत रुग्णालयात दाखल आहे..घटना आज सकाळी १०.४२ वाजता उघडकीस आली. महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाला या घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. प्राथमिक माहितीनुसार, अल्ट्रा टेक प्रा. लि. या कंपनीचे दोन मजूर इमारतीच्या सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पात (एसटीपी) साफसफाईचे काम करत होते. काम सुरू असताना टाकीतील विषारी वायूंच्या संपर्कात आल्याने दोघांचा श्वास गुदमरला आणि ते आत अडकले..Navi Mumbai: रस्ते अपघातग्रस्तांना मिळणार भरपाई, नवी मुंबई महापालिकेची योजना.घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, पोलीस, १०८ ॲम्ब्युलन्स सेवा आणि पालिकेचे विभागीय कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. बचावकार्य सुरू करून दोन्ही मजुरांना बाहेर काढण्यात आले आणि हिरानंदानी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,फुलचंद कुमार (२८, पुरुष) हे गंभीर अवस्थेत असून त्यांना अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले आहे.तर अज्ञात पुरुष (वय अंदाजे २०–२५ वर्षे) रुग्णालयात दाखल करतानाच डॉक्टरांकडून त्यांना मृत घोषित करण्यात आले..या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून, मजुरांच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पोलिसांनी घटनेची नोंद घेत पुढील तपास सुरू केला आहे..Mhada Lottery: मुंबईत म्हाडाचं घर खरेदीची सुवर्णसंधी! लॉटरीशिवाय विक्री होणार; वाचा सविस्तर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.