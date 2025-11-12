मुंबई

Powai Accident: पवईत भीषण अपघात! सांडपाण्याच्या टाकीत २ मजुरांचा श्वास गुदमरला; एकाचा मृत्यू, एक गंभीर

Powai Accident News: पवईत सांडपाण्याच्या टाकीत पडून दोन मजुरांचा श्वास गुदमरल्याची घटना घडली. या घटनेत एका मजुराचा मृत्यू झाला असून दुसरा मजूर रुग्णालयात दाखल आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : पवईतील राज ग्रँड दोई बिल्डिंग परिसरात सांडपाण्याच्या टाकीत पडून दोन मजुरांचा श्वास गुदमरल्याची दुर्दैवी घटना आज सकाळी घडली. या घटनेत एका मजुराचा मृत्यू झाला असून दुसरा मजूर अत्यवस्थ अवस्थेत रुग्णालयात दाखल आहे.

