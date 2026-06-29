Mumbai News: सहा महिने पोटदुखी, पण हिमोग्लोबिनची कमतरता मानून दुर्लक्ष; नंतर 21 वर्षीय तरुणीच्या तपासणीत धक्कादायक सत्य समोर आलं

मुंबई : गेल्या सहा महिन्यांपासून पोटदुखी, उलट्या आणि सतत हिमोग्लोबिन कमी होण्याच्या समस्येमुळे त्रस्त असलेल्या २१ वर्षीय तरुणीच्या पोटातून शस्त्रक्रियेद्वारे तब्बल दीड किलो वजनाचा केस बाहेर काढण्यात आले. बॉम्बे रुग्णालयातील डॉक्टरांनी ही दुर्मिळ शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पाडली..तरुणीला गेल्या सहा महिन्यांपासून पोटदुखी आणि वारंवार उलट्यांचा त्रास होत होता. सुरुवातीला तिच्या शरीरात लोहाची कमतरता असल्याचे मानून उपचार सुरू होते. मात्र, उपचारांनंतरही प्रकृतीत सुधारणा होत नसल्याने तिला बॉम्बे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Navi Mumbai: कचऱ्यातील भाजीपाला पुन्हा विक्रीस? एपीएमसीतील धक्कादायक प्रकार, कारवाईची मागणी.दरम्यान, गॅस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. गजानन रोडगे यांनी तपासणीदरम्यान तिच्या पोटात गाठ असल्याचे निदर्शनास आणले. अल्ट्रासोनोग्राफीमध्ये पोटात मोठ्या आकाराचा जाळीसदृश गोळा दिसून आला. त्यानंतर केलेल्या तपासण्यांमध्ये केसांचा मोठा गुच्छा असल्याचे स्पष्ट झाले..चुकीचे औषध दिल्याने बाळाची दृष्टी गेली मध्य प्रदेशातील बुंदेलखंड भागातील सागर जिल्ह्यात एका सरकारी रुग्णालयात, खोकल्याचे औषध चुकून डोळ्यांत घातल्यामुळे १९ महिन्यांच्या एका बालकाची दृष्टी गेल्याची घटना समोर आली आहे. यावेळी बालरोगतज्ज्ञ डॉ. हिमांशू वर्मा यांनी बालकाची तपासणी केली. डॉक्टरांनी डोळ्यांत घालण्याचे थेंब (आय ड्रॉप्स), पॅरासिटामॉल सिरप, एक इंजेक्शन आणि कफ (कफ/श्लेष्म) मोकळा करणारे औषध (कदाचित ड्रॉप्सच्या स्वरूपातील) लिहून दिले. त्यानंतर कफ घालवण्याचे औषध कर्मचाऱ्यांनी मुलाच्या डोळ्यांत घातल्यामुळे त्याची दृष्टी गेली, असा आरोप पीडित मुलाचे वडील इंद्रज यांनी केला आहे..Mumbai: दुचाकीवरील चौघांचा प्रवास निष्काळजी नव्हे, गोवंडीतील कुटुंबाला 1.79 कोटींच्या भरपाईचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.