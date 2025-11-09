मुंबई

Mumbai News: रहिवाशांना ‘एसआरए’चे कवच! मुंबईतील इमारतींना आता बाहेरील बाजूने जिना लागणार

Emergency Stairs on Outside of Buildings : मुंबईतील तब्बल एक हजार इमारतींना बाहेरील बाजूने आपत्कालीन जिना लागणार आहे. यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसनांतर्गत उभारलेल्या मुंबईतील तब्बल एक हजार सात मजली जुन्या इमारतींना आता बाहेरील बाजूने आपत्कालीन लोखंडी जिना लागणार आहे. त्यामुळे या इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या लाखो रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

