Mumbai News: 1,000 झाडांवर कुऱ्हाड, वर्सोवा दहिसर कोस्टल रोडसाठी वृक्षतोडीला मंजुरी

मुंबई : पश्चिम उपनगरातील फोडण्यासाठी वाहतूक कोंडी महापालिकेतर्फे उभारण्यात येत असलेल्या वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी सुमारे एक हजार झाडे तोडण्यात येणार आहेत. यामध्ये तोडण्यात येणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात पनवेल आणि रायगड परिसरात १९ हजार ५७३ नवीन झाडे लावण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला असून, पालिका वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे..वर्सोवा ते दहिसर आणि पुढे भाईंदरपर्यंत जाणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे गोरेगाव, मालाड, चारकोप आणि गोराई परिसरातील झाडांवर कुऱ्हाड कोसळणार आहे. वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत भाजपचे गणेश खणकर यांनी मुंबईबाहेर म्हणजेच पनवेलमध्ये प्रतिपूरक वृक्षारोपण करण्यास विरोध दर्शवला. मुंबईतील पर्यावरण संतुलित राखण्यासाठी पालिकेने पनवेलऐवजी मुंबईतील प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेत किमान एक झाड लावण्याचा पर्याय सुचवला..या प्रकल्पासाठी टप्प्यानुसार झाडांची तोड आणि पुनर्लागवड केली जाणार आहे. वर्सोवा ते बांगूरनगर (गोरेगाव) या पहिल्या टप्प्यात १८४ झाडे तो डली जाणार असून, १६४ झाडांचे पुनर्रोपण केले जाईल. बदल्यात पनवेलमध्ये तीन हजार ७९५ नवीन झाडे लावली जातील. बांगूरनगर ते मालाड (माइंडस्पेस) या मार्गातील २३६ झाडे हटवून, त्यापैकी ३९३ झाडांचे पवई उद्यानात पुनर्रोपण केले जाईल. त्या बदल्यात पनवेलमध्ये सहा हजार १०७ झाडे लावली जातील..मालाड माइंडस्पेस (एमडीपी रोड) येथे सर्वाधिक ८१५ झाडांपैकी ११८ झाडे तोडली जाणार असून ६९७ झाडांचे पु नर्रोपण करण्यात येणार आहे. या बदल्यात पनवेलमध्ये सहा हजार ८०५ झाडे लावली जातील. तर माइंडस्पेस ते चारकोप या टप्प्यात ४७ झाडांवर परि णाम होणार असून, ब दल्यात पनवेलमध्ये ५७५ नवीन झाडे लावली जातील. गोराई इंटरचेंज ते दहिसर येथे ८० झाडे तोडली जाणार असून, १०२ झाडांचे पुनर्रोपण केले जाईल. बदल्यात पनवेलम ध्ये दोन हजार २९२ झाडे लावली जातील..प्रकल्प सहा टप्प्यांतवर्सोवा ते दहिसर या १७.५७ किलोमीटर लांबीच्या कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी सुमारे १६ हजार ६२१ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प एकूण सहा टप्प्यांत पूर्ण केला जाणार असून, यामध्ये पूल, बोगदे आणि उन्नत मार्ग (एलिव्हेटेड रोड) अशा जटिल संरचनांचा समावेश आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मरीन ड्राइव्ह आणि नरिमन पॉइंटवरून थेट दहिसर, भाईंदर आणि मुलुंडपर्यंतचा प्रवास जलद होणार असून, पश्चिम उपनगरांतील वाहतूक कोंडी कमी होईल, असा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे.