मुंबई

Onion Price Hike: कांद्याने ओलांडली 'पन्नाशी'! घाऊक भाव ५३, किरकोळ ७० रुपयांवर

Mumbai Inflation: बाजारात कांद्याने ‘पन्नाशी’ ओलांडली असून, कांद्याच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर पुन्हा एकदा महागाईचा ताण वाढला आहे.
Onion Price Hike

Onion Price Hike

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जुईनगर : गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने वाढणाऱ्या कांद्याच्या भावाने अखेर पन्नाशी पार केली आहे. एपीएमसी घाऊक बाजारात शुक्रवारी (ता. ४) कांद्याला प्रतिकिलो ५२ ते ५३ रुपयांचा भाव मिळाला. या भाववाढीमुळे बळीराजाला दिलासा मिळाला असला, तरी किरकोळ बाजारात कांदा ६५ ते ७० रुपये प्रतिकिलोवर पोहोचल्याने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे.

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