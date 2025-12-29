मुंबई

Delivery Boy Strike: थर्टी फर्स्टला Zepto, Blinkit आणि Swiggyसह इतर प्लॅटफॉर्मची डिलिव्हरी रखडणार, नेमकं कारण काय?

Gig Workers: ऑनलाइन डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मनी 31 डिसेंबरला देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. मागण्या पुर्ण होण्यासाठी हा संप पुकारण्यात येत असून यामुळे ऑनलाइन सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यचा आहे.
मुंबई : स्विगी, झोमॅटो, झेप्टो, ब्लिंकिट, अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या प्लॅटफॉर्मनी ३१ डिसेंबरला देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. मुंबईत १० हजार जण सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती अ‍ॅप-आधारित इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट वर्कर्सचे अध्यक्ष प्रशांत सावर्डेकर यांनी सांगितले.

