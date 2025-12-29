Delivery Boy Strike: थर्टी फर्स्टला Zepto, Blinkit आणि Swiggyसह इतर प्लॅटफॉर्मची डिलिव्हरी रखडणार, नेमकं कारण काय?

मुंबई : स्विगी, झोमॅटो, झेप्टो, ब्लिंकिट, अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या प्लॅटफॉर्मनी ३१ डिसेंबरला देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. मुंबईत १० हजार जण सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती अॅप-आधारित इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट वर्कर्सचे अध्यक्ष प्रशांत सावर्डेकर यांनी सांगितले..तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन आणि इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स यांनी नुकतेच संयुक्त निवेदन जारी करीत ३१ डिसेंबरला देशव्यापी संपाची हाक दिली. कामाची खालावलेली स्थिती, कमी होत जाणारी कमाई आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव या प्रमुख मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात येत असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे..Mumbai News: मुंबईत घरांच्या किमती गगनाला! नोकरदारांची अर्धी कमाई हप्ते फेडण्यावर; धक्कादायक अहवाल समोर .सण-उत्सव आणि विशेषतः वर्षाअखेरीस डिलिव्हरी कामगार हे ऑनलाइन अर्थव्यवस्थेचा कणा असतात; मात्र प्रत्यक्षात त्यांना दीर्घ कामाचे तास, अपुरा मोबदला आणि असुरक्षित कामाची परिस्थिती यांचा सामना करावा लागतो. अनेक वेळा डिलिव्हरी करताना सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो, अपघाताचा धोका वाढतो, तसेच काही ठिकाणी ग्राहकांकडूनही असंवेदनशील वागणूक मिळते, असा आरोप संघटनांनी केला आहे..या संपात देशभरातील मेट्रो शहरांसह प्रमुख शहरांमधील गिग वर्कर्स सहभागी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ३१ डिसेंबरला ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी व ई-कॉमर्स सेवा विस्कळित होण्याची किंवा काही प्रमाणात ठप्प होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नागरिकांनी वर्षाअखेरच्या नियोजनात याची दखल घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..BMC Election नवनाथ बन, तेजस्वी घोसाळकर आणि किरीट सोमय्यांच्या पुत्राला भाजपकडून उमेदवारी, एबी फॉर्मचं वाटप सुरू.मागण्या अशादहा मिनिटांत डिलिव्हरी देण्याच्या अतिस्पर्धात्मक संकल्पनेमुळे कामगारांच्या जीविताला धोका निर्माण होत असल्याचे सांगत ही सेवा तत्काळ बंद करण्याची मागणीही संघटनांनी केली आहे. यासोबतच अपघात विमा, सुरक्षा उपकरणांची सुधारणा, अनिवार्य विश्रांती वेळ, तसेच कामाचे तास आणि मोबदला यामध्ये समतोल राखण्याची मागणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.