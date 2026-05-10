Mumbai: ऑरेंज गेट बोगदा प्रगतिपथावर, २५० मीटरचे खोदकाम पूर्ण; अत्याधुनिक मशीनचा वापर

मुंबई : दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेला ऑरेंज गेट-मरीन ड्राइव्ह बोगदा प्रकल्पाचे काम वेगात सुरू असून २५० मीटरच्या बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. दक्षिण मुंबईच्या दाटीवाटीच्या परिसरातून जात असलेला हा बोगदा प्रकल्प 'एमएमआरडीए'कडून राबवला जात आहे..ऑरेंज गेट भूमिगत रस्ता बोगदा प्रकल्प हा एक मोठा अभियांत्रिकी टप्पा गाठला असून एमएमआरडीएने अत्याधुनिक स्लरी शिल्ड टनेल बोरिंग मशीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुमारे २५० मीटर भूमिगत बोगद्याचे खोदकाम यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहे. त्यासोबत कायमस्वरूपी सेगमेंटल टनेल लाइनिंग रिंग्सची उभारणीही पूर्ण केली आहे..मुंबईत भूपृष्ठावरील रस्ते उभारण्याकरिता जागेअभावी मर्यादा येत असल्याने भूमिगत गतिशीलता पायाभूत सुविधा अतिरिक्त वाहतूक क्षमता निर्माण करण्यासाठी हा बोगदा प्रकल्प उभारला जात आहे. या मार्गामुळे प्रमुख नागरी मार्गिकांमध्ये पूर्व-पश्चिम संपर्क अधिक सक्षम होणार असून प्रवासाचा कालावधी गर्दीच्या वेळेत ४० मिनिटांवरून अंदाजे पाच मिनिटांपर्यंत कमी होणार आहे..प्रकल्पाची वैशिष्ट्येअंदाजे ४.८ किमी लांबीच्या दुहेरी बोगद्यांसह एकूण सिंगल कॅरेजवे टनेलप्रत्येक बोगद्यात दोन वाहतूक मार्गिका आणि एक आपत्कालीन मार्गिकाताशी ८० किलोमीटर वेगाने वाहने धावणारआपत्कालीन प्रवेशासाठी प्रत्येक ३०० मीटरवर क्रॉस-पॅसेजजमिनीखालून जवळपास ५० मीटर खोलीपर्यंत बोगद्याची रचना.मुंबई आता पायाभूत सुविधा विकासाच्या नव्या युगात प्रवेश करत आहे, जिथे भविष्यातील गतिशीलता उपाययोजना पारंपरिक भूपृष्ठीय वाहतूक व्यवस्थेपलीकडे जाणार आहेत. ऑरेंज गेट भूमिगत टनेलसारखे प्रकल्प जागतिक दर्जाच्या शहरी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीप्रति आमची बांधिलकी दर्शवतात, ज्यामुळे भूपृष्ठावरील शहराच्या कार्यक्षमतेचे संरक्षण करत गतिशीलता क्षमता वाढवली जाईल.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.मुंबई शहराची वाढ जसजशी होत आहे, तसतसे भूमिगत संपर्क नेटवर्क गतिशीलता कार्यक्षमता आणि शहरी लवचिकता टिकवण्यासाठी अत्यावश्यक ठरणार आहेत. ऑरेंज गेट टनेल प्रकल्प हा केवळ वाहतूक मार्ग नसून, एक धोरणात्मक बदल आहे.- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री.