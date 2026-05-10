Mumbai: ऑरेंज गेट बोगदा प्रगतिपथावर, २५० मीटरचे खोदकाम पूर्ण; अत्याधुनिक मशीनचा वापर

Orange Gate Project: एमएमआरडीएकडून राबवला जाणारा ऑरेंज गेट बोगदा प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकल्पात अत्याधुनिक मशीनचा वापर करून २५० मीटरचे खोदकाम पूर्ण करण्यात आले आहे.
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेला ऑरेंज गेट-मरीन ड्राइव्ह बोगदा प्रकल्पाचे काम वेगात सुरू असून २५० मीटरच्या बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. दक्षिण मुंबईच्या दाटीवाटीच्या परिसरातून जात असलेला हा बोगदा प्रकल्प ‘एमएमआरडीए’कडून राबवला जात आहे.

