Kalyan Kasara Local News: खर्डी-कसारा तिसरी मार्गिका निर्णायक टप्प्यात; १२ मे २०२६ पासून ओव्हरहेड वायर चार्ज, लोकल वेग व फेऱ्यांमध्ये वाढ

नितीन बिनेकरमुंबई : कल्याण-कसारा मार्गावर दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. तिसऱ्या मार्गिकेचे काम आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचले असून खर्डी ते कसारा दरम्यानचे सुमारे १३ किलोमीटरचे ओव्हर हेड वायरचे काम पूर्ण झाले आहे. या भागातील ओव्हरहेड वायर १२ मे २०२६ पासून चार्ज करण्यात येणार असल्याने या संपूर्ण पट्ट्यात लोकल तसेच मेल-एक्सप्रेस गाड्यांची वाहतूक अधिक वेगवान आणि सुरळीत होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे..६७ किमी लांबीच्या या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा आसनगाव ते कसारा दरम्यान राबविण्यात येत आहे. त्यातील खर्डी-कसारा (१३ किमी) हा अत्यंत महत्त्वाचा भागाचे ओव्हर हेड वायरचे महत्व पूर्ण काम झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रणाली इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शनसाठी सज्ज झाली असून ओव्हरहेड वायर चार्ज झाल्यानंतर चाचण्या आणि समन्वयित सुरू होणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर त्याच्या थेट फायदा प्रवाशांना होणार आहे. सध्या गर्दीच्या वेळेत लोकलवरील ताणामुळे होणारे विलंब आणि कोंडीची स्थिती कमी होण्याची शक्यता आहे. या मार्गावर लोकल फेऱ्यांची संख्या वाढवणेही शक्य होणार असून विशेषतः कसारा-कल्याण दिशेने अधिक गाड्या उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे..पीक अवर्समध्ये अधिक लोकलप्रवाशांच्या दृष्टीने ही तिसरी मार्गीका वेळेची बचत करणारी ठरणार आहे. गाड्यांचा विलंब कमी होणे, गर्दीचे विभाजन होणे आणि प्रवास अधिक स्थिर होणे असे थेट फायदे दिसतील. सध्या एकाच मार्गिकेवर येणारा ताण कमी झाल्याने लोकल सेवांची कार्यक्षमता वाढणार आहे.मालवाहतूक आणि उपनगरीय सेवांमध्ये समतोल राखणेही या तिसऱ्या मार्गिकेमुळे सोपे होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पीक अवर्समध्ये अधिक लोकल चालवणे आणि वेळापत्रक पाळणे रेल्वेसाठी तुलनेने सुलभ ठरेल..प्रकल्प एक नजरातप्रकल्प : कल्याण-कसारा तिसरी मार्गिकालांबी : ६७ किमीपहिला टप्पा : आसनगाव ते कसारामहत्त्वाचा भाग : खर्डी ते कसारा (१३ किमी) ओएचईचे काम पूर्णपुढील टप्पा : १२ मे २०२६ पासून ओव्हरहेड वायर चार्जिंग.प्रवाशांसाठी बदललोकल फेऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यतागर्दीचे विभाजन होऊन प्रवास अधिक आरामदायकगाड्यांचा विलंब कमी होण्याची अपेक्षावेळापत्रक अधिक अचूक राहण्यास मदतपीक अवर्समध्ये अतिरिक्त गाड्या चालवण्याची सुविधा..कल्याण-कसारा तिसऱ्या मार्गिकेतील खर्डी-कसारा विभागाचे ओव्हरहेड वायर चार्जिंग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्युत पुरवठा सुरू झाल्यानंतर उच्च दाबाचा वीजप्रवाह राहणार आहे. नागरिकांनी या भागापासून काळजीपूर्वक राहावेत आणि सुरक्षिततेच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे.-डॉ. स्वप्नील नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे.