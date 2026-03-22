Paduka Darshan Sohala : संत आदर्शांचे अनुसरण हीच खरी गुरुभती; स्वामी स्वरूपानंद यांचे प्रतिपादन

मुंबई - ‘जीवनात सत्संग आणि नामस्मरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या दोन गोष्टींमुळे मन शुद्ध होते आणि जीवनाला योग्य दिशा मिळते. संतांच्या पादुकांसमोर नतमस्तक होताना आपण त्यांच्या आदर्शांचे अनुसरण करण्याचा संकल्प करावा, हीच खरी गुरुभक्ती आहे,’ असे प्रतिपादन ‘चिन्मय मिशन’चे आंतरराष्ट्रीय प्रमुख स्वामी स्वरूपानंद महाराज यांनी केले..‘सकाळ माध्यम समूहा’चे भक्ती-शक्ती व्यासपीठ आणि ‘एपी ग्लोबाले’ यांनी वरळीतील ‘एनएससीआय डोम’ येथे आयोजित केलेल्या श्रीगुरू पादुका दर्शन उत्सवाचे उद्घाटन शनिवारी स्वामी स्वरूपानंद यांच्या हस्ते आणि आध्यात्मिक व योगगुरू श्री एम यांच्या उपस्थितीत झाले. ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे व्यवस्थापकीय संचालक व ‘एपी ग्लोबले’चे अध्यक्ष अभिजित पवार यांनी प्रास्ताविक केले..‘सकाळ’च्या संचालक मृणाल पवार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय जाधव यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले. राज्यभरातील हजारो भाविकांनी भक्तिमय वातावरणात पादुकांचे दर्शन घेतले. स्वामी स्वरूपानंद महाराज यांनी केलेले मार्गदर्शन अत्यंत हृदयस्पर्शी आणि दिशादर्शक होते.संत परंपरेचे, गुरू पादुकांचे आणि सनातन धर्मातील मूलभूत तत्त्वांचे त्यांनी अत्यंत सोप्या, पण प्रभावी शब्दांत विवेचन केले. गुरू पादुकांचे महत्त्व स्पष्ट करताना त्यांनी आदि शंकराचार्य यांच्या ‘गुरू पादुकाभ्याम’ स्तोत्राचा उल्लेख केला. शंकराचार्यांनी गुरू पादुकांना ‘संसार सागरातून पार नेणारी नौका’ असे संबोधले आहे..या अनंत संसारातून मुक्त होण्यासाठी गुरूंचे मार्गदर्शन आणि त्यांच्या पादुकांचे स्मरण अत्यंत आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. ‘गुरू पादुका म्हणजे केवळ एक वस्तू नसून, त्या गुरूंच्या आदर्शांचे प्रतीक आहेत. ज्या तत्त्वांवर गुरू ठामपणे उभे राहिले त्या सत्याचे प्रतिनिधित्व पादुका करतात. गुरूंचे शरीर नश्वर असले तरी त्यांचे ज्ञान आणि आदर्श पादुकांद्वारे सदैव जिवंत राहतात.’स्वामी चिन्मयानंद आणि स्वामी शिवानंद यांच्या विचारांचा उल्लेख करून स्वामी स्वरूपानंद यांनी सांगितले, की ‘गुरूंचे खरे स्वरूप त्यांच्या शिकवणीत आहे. रामायणातील भरत महाराजांचा दाखला देत त्यांनी स्पष्ट केले, की ‘भरत यांनी भगवान रामांच्या पादुकांना सिंहासनावर ठेवून राज्य केले..याचा अर्थ असा, की पादुका म्हणजे गुरूंच्या तत्त्वांनुसार जीवन जगणे होय.’ भारतातील संत परंपरेबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले, की ‘हा देश संतांचा आणि अवतारांचा आहे. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, गुरू नानक यांसारख्या महान संतांनी एकच संदेश दिला. सर्वांमध्ये एकच परमात्मा आहे. ‘एक ओंकार’ ही संकल्पना आणि ‘सब में राम’ ही भावना समाजातील भेदभाव दूर करते.’धर्म मानतात, पण शिकवण नाही!धर्माची हानी कशी होते? यावर भाष्य करताना स्वामी स्वरूपानंद यांनी सांगितले, की ‘‘जेव्हा आपण धर्माचे केवळ लेबल ठेवतो, पण आचरण करीत नाही तेव्हा खऱ्या अर्थाने अध:पतन सुरू होते. लोक धर्म मानतात, पण धर्माची शिकवण पाळत नाहीत. समाजात यामुळे भेदभाव, अहंकार आणि संघर्ष वाढतो. धर्म टिकविण्यासाठी संतांचे विचार आचरणात आणणे आवश्यक आहे. त्यांच्या शिकवणीप्रमाणे जीवन जगल्यास समाजात एकता, प्रेम आणि नैतिक मूल्ये दृढ राहतील..गुरूंच्या शिकवणीचा मूळ अर्थ विसरून लोक केवळ बाह्य कृतींमध्ये अडकतात. याचे एक सुंदर उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, ‘‘एका संताने सत्संगात अडथळा येऊ नये म्हणून मांजर बांधण्याची प्रथा सुरू केली, पण नंतर तीच गोष्ट परंपरा बनली आणि लोक मूळ हेतू विसरले. यावरून आचारापेक्षा विचार महत्त्वाचा आहे हे स्पष्ट होते.’’ या मार्गदर्शनातून गुरू पादुकांचे महत्त्व, संत परंपरेची शिकवण आणि भगवद्गीतेचे तत्त्वज्ञान त्यांनी अत्यंत प्रभावीपणे मांडले.भगवद्गीतेतील श्लोकातून दिला जीवनमंत्रभगवद्गीतेतील काही श्लोक सांगत स्वामी स्वरूपानंद यांनी उपस्थितांना जीवनमंत्र दिला. ‘उद्धरेत् आत्मनात्मानम्’ या श्लोकाद्वारे प्रत्येकाने स्वतःचा उद्धार स्वतः करावा. स्वतःला कमी लेखू नये. ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते...’ या श्लोकातून प्रत्येकाने फळाची अपेक्षा न ठेवता आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे करावे, अशा शब्दांत निष्काम कर्माचे महत्त्व सांगितले. ‘आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः’ या तत्त्वाद्वारे त्यांनी मनावर नियंत्रण ठेवण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. जो मनावर विजय मिळवितो तोच खरा यशस्वी होतो..तसेच ‘अनन्याश्चिन्तयन्तो मां’ या श्लोकातून त्यांनी भक्तीची ताकद सांगितली. जो पूर्ण श्रद्धेने ईश्वराचे स्मरण करतो त्याची काळजी स्वतः भगवान घेतात. ‘‘संत नामदेव यांच्या उदाहरणातून दैनंदिन जीवनात कार्य करीत असतानाही मनाने भगवानाशी जोडलेले राहणे शक्य आहे. जसे पतंग उडविणारा मुलगा खेळत असतानाही त्याचे लक्ष दोरीवर असते, तसेच आपले मन सतत परमात्म्याकडे असावे,’ असे ते म्हणाले..चिन्मय मिशन हे महाराष्ट्राचे‘महाराष्ट्र ही संतांची भूमी असून, अनेक महान संतांनी येथे धर्म, सेवा आणि ज्ञानाची परंपरा रुजवली आहे. स्वामी चिन्मयानंद यांनी ३१ डिसेंबर १९५१ला पुण्यातील गणेश मंदिरातून पहिला ज्ञानयज्ञ सुरू केला, ज्यातून पुढे एक मोठी आध्यात्मिक चळवळ उभी राहिली.या चळवळीने आता ७५ वर्षे पूर्ण केली असून, तिची मुळे महाराष्ट्रातच आहेत. गुरूदेवांच्या महासमाधीनंतर स्वामी तेजोमयानंद यांनी ही जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली. तेही महाराष्ट्राशी निगडित आहेत. माझा जन्म मुंबईत झाला. त्यामुळे मी म्हणतो की, चिन्मय मिशन हे महाराष्ट्राचे आहे,’ असे स्वरूपानंद म्हणाले..स्वामी स्वरूपानंद म्हणाले...- संतांचे विचार आचरणात आणून समाजात एकता, प्रेम आणि मूल्यांची जपणूक करावी.- मनाला जिंकलात तर ते तुमचे मित्र आणि मनातून हरलात तर ते तुमचे शत्रू- महाराष्ट्राच्या संत परंपरेतून प्रेरणा घेऊन धर्ममूल्ये टिकविणे ही काळाची गरज आहे..भगवद्गीतेतील श्लोकांतून जीवनमंत्र‘उद्धरेदात्मनाऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः’ या श्लोकाद्वारे प्रत्येकाने स्वतःचा उद्धार स्वतः करावा. स्वतःला कमी लेखू नये, असे स्वामी स्वरूपानंद यांनी सांगितले.‘यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्’ यातून त्यांनी आपली प्रत्येक क्रिया, अगदी खाण्यापिण्यापासून ते कामापर्यंत ईश्वराची सेवा समजून करावी, असे आवाहन केले.‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥’ या श्लोकातून त्यांनी निष्काम कर्माचे महत्त्व स्पष्ट केले. फळाची अपेक्षा न ठेवता आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे करावे. मात्र आपल्या कर्मातून इतरांना फळ मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.‘आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः’ यातून त्यांनी मनावर नियंत्रण ठेवण्याचे महत्त्व मांडत जो मनावर विजय मिळवितो तोच खरा यशस्वी होतो, असे सांगितले.‘अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥’ या श्लोकातून त्यांनी भक्तीची ताकद सांगितली. जो पूर्ण श्रद्धेने ईश्वराचे स्मरण करतो त्याची काळजी स्वतः भगवान घेतात. .संत, साधू, सद्गुरू अन्् समाजाच्या एकत्रीकरणातून प्रगती - अभिजित पवार‘संत, साधू, सद्गुरू आणि समाज एकत्र आला तरच भौतिक आणि आध्यात्मिक प्रगती होऊ शकते. ‘स्व’मध्ये बदल घडवू शकलो तरच समाजाला अधिक सशक्त करण्यासह भारताला विश्वगुरू बनविता येईल,’ असा विश्वास ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि ‘एपी ग्लोबले’चे अध्यक्ष अभिजित पवार यांनी आज येथे व्यक्त केला.भक्ती, सेवा आणि आध्यात्मिकतेचा संगम साधणाऱ्या श्रीगुरू पादुका दर्शन उत्सवाच्या आयोजनामागील भूमिका अभिजित पवार यांनी प्रास्ताविकात मांडली. जगभरात वाढत्या तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अशा आध्यात्मिक कार्यक्रमांचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले..पवार म्हणाले की, ‘शक्तीविना भक्ती निष्क्रिय आणि भक्तीविना शक्ती विनाशकारी असते. म्हणून भक्ती आणि शक्ती एकत्र करून मार्गक्रमण करण्यासाठी हा उपक्रम आहे. संत आणि सद्गुरूशिवाय आपण आध्यात्मिक मार्गावर चालूच शकत नाही. आणि आजच्या जगात संतांनी दिलेल्या मार्गदर्शनाशिवाय पर्याय नाही.सध्याच्या काळात अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक आव्हाने समोर येत आहेत. अशा वेळी संत, साधू आणि सद्गुरूंचे मार्गदर्शन हेच माणसाला स्थैर्य देऊ शकते. या उत्सवाच्या माध्यमातून भक्तांना सद्गुरूंचे आशीर्वाद मिळविण्याची आणि आपल्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविण्याची संधी उपलब्ध होत आहे..‘भक्ती’ आणि ‘सेवा’ या दोन्ही गोष्टी एकत्र केल्या तरच खऱ्या अर्थाने आध्यात्मिक प्रगती साधता येते. ‘भक्ती-शक्ती व्यासपीठ’तर्फे होणारा श्रीगुरू पादुका दर्शन उत्सव हा पूर्णपणे स्वयंसेवी उपक्रम आहे. यात कोणतीही प्रायोजकता किंवा आर्थिक व्यवहार नाहीत. येथे येणारे सर्वजण स्वेच्छेने आणि सेवाभावाने सहभागी होतात. ‘एक जरी व्यक्ती आली तरी आम्ही हा उपक्रम करू.कारण आमचा उद्देश लोकांना सेवा आणि साधनेची संधी देणे हा आहे.’ या सोहळ्यात ‘समत्व’, ‘इंद्रिय नियंत्रण’ आणि ‘सर्व जीवांप्रति प्रेमभाव’ या तीन मूलभूत तत्त्वांवर भर देण्यात आला आहे. या गुणांचा विकास करण्यासाठीच अशा उत्सवांचे आयोजन केले जाते..समाज अधिक सशक्त बनविण्यासह देशाला विश्वगुरू बनविण्यासाठी आधी स्वतःमध्ये बदल घडविण्याचा संकल्प करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. शेवटी संत, समाज आणि शासन यांचा समन्वय झाला तरच खऱ्या अर्थाने समाजाची प्रगती होऊ शकते. सद्गुरूंच्या कृपेने आपण सर्वांनी चांगले भक्त बनावे आणि मानवतेच्या सेवेसाठी कार्य करावे, असे आवाहन पवार यांनी केले.आध्यात्मिक साधना अन् व्यवसाय एकत्रअभिजित पवार यांनी वैयक्तिक अनुभवाचाही उल्लेख करीत सांगितले, की 'आध्यात्मिक साधना आणि व्यवसाय हे एकत्र साध्य होऊ शकतात. नियमित उपासना, अग्निहोत्र आणि ध्यान यामुळे जीवनात तणाव कमी होतो आणि मानसिक शांती लाभते. मुंबईसारख्या धावपळीच्या शहरात अशा उपक्रमांची गरज अधिक आहे.'. 