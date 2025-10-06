योजनांना पात्र, तरीही कर्ज मिळेना; उपचाराअभावी मुलगा गमावला, चित्रकार मंत्रालयासमोर करणार 'अर्ध नग्न लक्षवेधी चित्र' आंदोलन

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांसाठी पात्र असूनही कर्ज मिळत नसल्यानं व्यथित झालेले चित्रकार प्रेम माने हे मुंबईत मंत्रालयासमोर आजपासून आंदोलन करणार आहेत. आगळंवेगळं असं आंदोलन करत ते निषेध नोंदवणार आहेत. प्रेम माने यांनी म्हटलं की, आत्मनिर्भर भारत योजना, अपंग बिज भांडवल योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या शासनाच्या विविध योजनांसाठी मी पात्र आहे. यासाठी बरीच वर्ष पाठपुरावा केला तरीही मला कर्ज मिळत नाहीय. मुंबईत मंत्रालयासमोर पंतप्रधान मोदी यांच्या चित्रासहित अर्ध नग्न लक्षवेधी चित्र आंदोलन करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय..प्रेम माने म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही याची दखल घेतली नाही तर माझ्या आत्महत्यास शासन व राजकीय मंडळी जबाबदार राहतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी न करणार्या अधिकार्यांवर कारवाई करावी. सर्व सामन्यांसाठी तयार केलेल्या योजना, सामन्यांसाठी जनतेला मिळाव्या. बँकेने अडवून ठेवलेले कर्ज तातडीने मंजूर करावे. तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माझ्या कर्जासाठी बँकेला हमी पत्र द्यावे. तातडीने कर्ज मिळवून देण्याची मागणी प्रेम माने यांनी केलीय..Pune News : बळकावलेल्या जमिनींपासून बंदूकीच्या गोळ्यांपर्यंत! पुणे पोलिसांनी निलेश घायवळभोवती आवळला फास, घरावर छापेमारी, हाती लागलं मोठं घबाड.कर्जासाठी बऱ्याचदा पाठपुरावा केल्याचे पुरावे आपल्याकडे असल्याचंही प्रेम माने यांनी सांगितलं. २०२४ ला पुणे जिल्हाधिकारी यांना ३५ पानांचे निवेदन दिले होते. परंतू आजपर्यंत त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या सुंदर स्वप्नातील विकसीत आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेला बँक व सत्ताधारी पार्टीतील काही पदाधिकारी यांच्याकडून प्रचंड विरोध होत आहे. कर्जासाठी बँकेकडे अर्ज दिला असता, आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत कर्जासाठी तुम्ही पात्र आहात व कर्ज देखील तुम्हाला मिळाले असे बँक सांगते. पण काही दिवसात ते कर्ज नाकारले जाते. यामुळे पंतप्रधानांच्या आदेशाला पायदळी तुडविले जात असल्याचा आरोप प्रेम माने यांनी केलाय..कर्ज मिळत नसल्यानं माझी वास्तव आर्ट गॅलरी बंद पडलेल्या व एनपीए अवस्थेत आहे. माझ्या व्यवसायासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेतून १ कोटी रुपये कर्ज मागणी केली होती. बँकेच्या वरिष्ठ अधिकार्यांसोबत झालेल्या मिटींग मध्ये मला १० लाख रुपये कर्ज देण्याचे मान्य केले. पण स्थानिक बँक मॅनेजरने कर्ज मंजूर केले नाही. त्याच प्रमाणे माझा स्वर्गवासी मुलगा जो १०० टक्के दिव्यांग होता. त्याच्या नावे पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अपंग बिज भांडवल योजनेतून दीड लाख रुपयांची कर्ज मागणी केलेली बँकेने नाकारली होती. याचं कारण अद्याप समजले नाही. असंही प्रेम माने यांनी सांगितलं..Kamaltai Gavai : संघाच्या कार्यक्रमाला जाणं टाळलं, पण पत्राद्वारे दिल्या शुभेच्छा; कमलताई गवई यांनी नेमकं काय म्हटलं? .पत्नीच्या नावे मुद्रा योजनेअंतर्गतही कर्जाची मागमी करण्यात आली होती असं प्रेम माने म्हणाले. २८ मे २०२४ रोजी माझी पत्नी कामिनी माने हिने प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतून बँक ऑफ महाराष्ट्र देहूगाव शाखेतून २ लाख रुपये कर्ज मागणी केली होती परंतू बँकेने ते ही नाकारले. अशा प्रकारे वारंवार बँकेने माझे कर्ज का नाकारले हे अद्याप कळाले नाही. बँकेच्या कर्ज अडवणुकीमुळे माझ्या व्यवसायाचे प्रत्यक्ष १० कोटी रूपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या आर्थिक नुकसानीमुळे उपचारा अभावी माझ्या दिव्यांग मुलाला गमवावे लागले. याची जबाबदारी कोण घेणार? हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.