Palghar: स्विमिंग पूलमध्ये खेळाताना पाण्यात पडला, चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू; कुटुंबियांचा मन हेलावणारा आक्रोश, व्हिडिओ व्हायरल

नालासोपारा : नालासोपारा येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. स्विमिंग पूलमध्ये पडून एका मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. प्रकार फार्म हाऊस मध्ये लागलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरा मध्ये कैद झाला असून या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..नेमके काय घडले?नालासोपारा येथे पश्चिमेकडील कळंब येथील एका प्रसिद्ध फार्म हाऊसमध्ये ही घटना घडली. आयुष दशरथ ईभाड (वय- १ वर्ष, १ महिना) असे मृत बालकाचे नाव आहे. डहाणू तालुक्यातील कोसबाड (वरईपाडा) येथील रहिवासी असलेले दशरथ शिणवार ईभाड (३२) आणि त्यांची पत्नी कळंब येथील 'तुलसी फार्म हाऊस'मध्ये मजुरीचे काम करतात..Thane Road Safety: घोडबंदर रस्त्यावर पाण्याच्या फवारणीमुळे चिखलाचे साम्राज्य.शुक्रवार (२९ मे) रोजी सायंकाळच्या सुमारास फार्म हाऊसवर ग्राहकांची मोठी गर्दी होती. यावेळी दशरथ ईभाड हे ग्राहकांना सांभाळण्यात व्यस्त होते, तर त्यांची पत्नी अनुषा या किचनमध्ये भांडी घासण्याचे काम करत होती. या कालावधीत तेरा महिन्याचा चिमुरडा स्विमिंग पूल परिसरात खेळत होता..दरम्यान, खेळता खेळता या चिमुकल्याचा तोल गेल्यामुळे तो पाण्यात पडला आणि त्याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. या घटनेचा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाला आहे..Mumbai Crime: पुण्यातील विषारी दारुचे धागेदोरे भिवंडीत, तुकाराम मुंढेंची मोठी कारवाई; नेमकं काय घडलं? .शहापूरमध्ये २२ जणांना शिळ्या अन्नातून बाधाशहापूर तालुक्यातील शिळ गावात दुपारचे शिळे अन्न खाल्ल्याने कुटुंबातील २२ जणांना गुरुवारी रात्री विषबाधा झाली. त्यांना उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, सर्व रुग्णांची प्रकृती स्थिर असल्याचे तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शिळ गावातील अशोक भोईर यांच्या मातोश्री बारकाबाई भोईर यांच्या निधनानंतर गुरुवारी रक्षाविसर्जन विधीनिमित्त नातेवाइकांसाठी दुपारी जेवण देण्यात आले. त्यातील शिल्लक अन्न रात्री कुटुंबातील सर्वांनी खाल्ल्यानंतर अनेकांना उलट्या, मळमळ, जुलाब आणि ताप असा त्रास झाला. रात्री ९च्या सुमारास २२ जणांना किन्हवली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्राथमिक उपचार करून उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.