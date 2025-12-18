मुंबई

School Ragging Case : सरकारी आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांच्या डोक्याचे केस, भुवया ब्लेडने कापल्या; रॅगिंगच्या धक्कादायक प्रकाराने पालघर हादरले

Students Hair Eyebrows Cut Ragging : सरकारी आश्रमशाळेत रॅगिंगच्या अमानुष प्रकाराने पालघर जिल्हा हादरला आहे. विद्यार्थ्यांचे केस व भुवया ब्लेडने कापल्याचा आरोप असून प्रशासनाकडून कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.
Palghar Government Ashram School News : पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा येथे धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शहरी भागात महाविद्यालयांमध्ये नियमित रॅगिंगच्या घटना घडतात. त्याचे लोणं आदिवासी भागात पसरले आहे. मोखाड्यातील चास येथील सरकारी आश्रमशाळेत, १२ व १५ डिसेंबरला अज्ञात टवाळखोरांनी गाढ झोपेत असलेल्या दोन विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरील केस आणि भुवया ब्लेडने कापल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. त्यामुळे येथील विद्यार्थी आणि पालक भयभीत झाले आहेत.

