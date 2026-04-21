Palghar: पालघरमध्ये फटाका कंपनीत स्फोट, ७ जण होरपळले; एकाचा मृत्यू, मालक फरार

वाडा (पालघर) : तालुक्यातील कोनसई ग्रामपंचायत हद्दीतील फटाका बनवणा-या कंपनीत आज दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास भीषण स्फोट झाला. या स्फोटात एकाचा जागीच मृत्यू झाला असून सहा कामगार गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर विविध रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हा स्फोटाने तालुका हादरला आहे.स्फोटाने भितीने मालक व्यवस्थापक पसार झाले आहेत. .भावेश दिलीप वावर (वय 20)असे त्या मृत्यूमुखी पडलेल्या कामगाराचे नाव असून सहा कामगार जखमी झाले असून त्यांच्यावर विविध रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यातील मोनिका जाधव या महिलेची प्रकृती चिंताजनक आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील कोनसई या ग्रामपंचायत हद्दीत फटाका बनवणारी कंपनी असून या कंपनीत सुतळी बाॅम्ब बनविले जात होते. आज एकूण 28 कामगार कंपनीत काम करीत होते. दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास कंपनीत काम सुरू असताना फटाका बनवण्यासाठी येणारी दारू मिक्स करीत असताना स्फोट झाला हा स्फोट इतका भयंकर होता की भावेश या कामगाराच्या चिंधड्या चिधड्या उडून छिन्न विछिन्न मृतदेह झाला..तर आणखी सहा महिला कामगार गंभीर रित्या जखमी झाल्या असून मोनिका जाधव या महिलेची प्रकृती चिंताजनक असल्याने तिला उपचारासाठी भिवंडी येथे हलविण्यात आले आहे. तर आणखी पाच महिला कामगारांवर वाड्यातील विविध रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत..घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी एस एस मेहेर हे घटनास्थळी दाखल झाले आहेत वस्तुस्थितीची पाहणी करीत आहेत. कंपनीचे जबाबदार मालक व्यवस्थापक हे कोणीही जागेवर नसल्याने कंपनीचे नाव व अधिक माहिती मिळू शकलेली नाही.