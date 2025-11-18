Palghar : आरोप, प्रवेश, स्थगिती... काशिनाथ चौधरींना अश्रू अनावर; म्हणाले, भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून काम करणार

पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणावरून भाजपनं दोन वर्षांपूर्वी काशिनाथ चौधरी यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्याच काशिनाथ चौधरींनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये घेतलं. मात्र पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणावरून पुन्हा चर्चा रंगताच भाजपनं युटर्न घेत प्रवेशाला स्थगिती दिली. प्रवेशाला स्थगिती दिल्यानंतर काशिनाथ चौधरींनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांना अश्रू अनावर झाले..सोशल मीडियावर माझी प्रतिमा मलीन केली जातेय. माझ्याविरोधातील बातम्यांमुळे कुटुंबाला मानसिक त्रास झाला आहे. आमचं जगणं कठीण केलंय. मी वैयक्तिक सगळं सहन केलं असतं. मी संघर्षातून आलोय आणि प्रामाणिकपणे काम करतोय. माझं राजकीय करिअर उद्ध्वस्त झालं तरी चालेल पण माझे कुटुंब, माझी मुलं भरडली जातायत असंही काशिनाथ चौधरी म्हणाले..पालघर साधू हत्याकांडाचे आधी आरोप केले, आता पक्षात का घेतलं? CM फडणवीसांनी दिली प्रतिक्रिया, भाजपकडून प्रवेशाला स्थगिती.पत्रकार परिषदेत काशिनाथ चौधरी यांनी हातही जोडले. ते म्हणाले की, मी सगळ्यांना हात जोडून विनंती करतो. मी पोलिसांच्या मदतीला गडचिंचले इथं गेलो होतो. पण मलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्यात आलं. साधूंचा जीव वाचावा म्हणून पोलिसांनी मला तिथं नेलं होतं. तेव्हा जमाव इतका आक्रमक होता की आम्हाला तो सांभाळता आला नाही. या घटनेला वेगळा रंग देऊ नये..भाजपनं प्रवेशाला स्थगिती दिली असली तरी मी कार्यकर्ता म्हणून भाजपचंच काम करेन. मला आता राजकीय काही बोलायचं नाहीय. प्रवेशाबाबत जिल्हा पातळीवर पदाधिकाऱ्यांशी बोलणं झालं होतं असंही काशिनाथ चौधरी यांनी स्पष्ट केलं. काशिनाथ चौधरी हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात होते. पण १६ नोव्हेंबरला त्यांनी समर्थकांसह भाजप प्रवेश केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.