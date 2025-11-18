मुंबई

Palghar : आरोप, प्रवेश, स्थगिती... काशिनाथ चौधरींना अश्रू अनावर; म्हणाले, भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून काम करणार

पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणी ज्याच्यावर आरोप केले त्यालाच पक्षात घेतल्यानं भाजपवर राज्यभरातून टीका केली जात होती. यानंतर भाजपनं प्रवेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली. दरम्यान, काशिनाथ चौधरींनी पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली.
सूरज यादव
पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणावरून भाजपनं दोन वर्षांपूर्वी काशिनाथ चौधरी यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्याच काशिनाथ चौधरींनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये घेतलं. मात्र पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणावरून पुन्हा चर्चा रंगताच भाजपनं युटर्न घेत प्रवेशाला स्थगिती दिली. प्रवेशाला स्थगिती दिल्यानंतर काशिनाथ चौधरींनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांना अश्रू अनावर झाले.

