Palghar News: अल्पवयीन मुलींचा सक्तीने विवाह! पतीसह सहा आरोपींवर गुन्हा दाखल

वाडा : वाडा तालुक्यात आदिवासी कातकरी समाजातील अल्पवयीन मुलींचे जबरदस्तीने विवाह आणि ५० हजार ते १.२५ लाख रुपयांत मुलींची आर्थिक देवाणघेवाण करण्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत. याप्रकरणी वाडा पोलीस ठाण्यात गुरुवारी (ता. २) पतीसह सहा आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तपास सुरू आहे..पीडितेच्या तक्रारीनुसार, मुलगी अवघ्या १४ वर्षांची असताना जीवन बाळासाहेब गाडे (संगमनेर, जि. अहिल्यानगर) याच्याशी तिचे बळजबरीने लग्न लावण्यात आले. लग्नासाठी तिच्या कुटुंबीयांना धमक्या देऊन ५० हजार रुपयांची रोख देवाणघेवाण करून मुलीची विक्री करण्यात आली. लग्नानंतर पतीने पीडितेला जबरदस्तीने गरोदर केले आणि मुलगी झाल्यावर छळ वाढवला. तसेच गर्भधारणेच्या नोंदीसाठी पतीने पीडितेचे बनावट आधार कार्ड तयार करून जन्मतारीख बदलली..Mhada News: पुनर्विकास प्रकल्पांना वेग येणार! म्हाडाकडून ठरावात सुधारणा; विकसकांना दिलासा .याप्रकरणी पती जीवन बाळासाहेब गाडे, अमोल गाडे (चुलत सासरे), बाळासाहेब गाडे (सासरे), दोन चुलत सासू आणि एक नातेवाईक महिला यांचा आरोपींमध्ये समावेश असून, मध्यस्थी करणारा आरोपी रवि कृष्णा कोर याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. गुन्ह्याचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक सुमेध मेढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असून, अधिक तपास जव्हारचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी एस. एस. महेर आणि तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक दत्तात्रेय किंद्रे करीत आहेत..अकोले भागात विक्रीची मोठी साखळीश्रमजीवी संघटनेच्या तपासानुसार, बुधावली कातकरी वाडीतील अजून चार मुलींची अकोले भागात एaक लाख ते सव्वा लाख रुपये घेऊन विक्री केल्याचे समोर आले आहे. श्रमजीवी संघटना महाराष्ट्रचे संस्थापक विवेक (भाऊ) पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघटनेने हा प्रकार उघडकीस आणला आहे. कर्जबाजारी आणि दारिद्र्याने पिचलेल्या कातकरी समाजात दलालांमार्फत अल्पवयीन मुलींची विक्री वाढत असल्याबद्दल संघटनेने चिंता व्यक्त केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने संबंधित दलालांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा श्रमजीवी संघटनेतर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा श्रमजीवी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष सुरेश रेंजड यांनी दिला आहे..Mumbai News: पालिकेच्या रुग्णालयात उंदरांचा सुळसुळाट! दोन महिन्यांत ६ रुग्णांना चावा; सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.