मुंबई

Palghar News: अल्पवयीन मुलींचा सक्तीने विवाह! पतीसह सहा आरोपींवर गुन्हा दाखल

Crime News: पालघर येथे अल्पवयीन मुलींचे जबरदस्तीने विवाह करण्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत. याप्रकरणी वाडा पोलीस ठाण्यात पतीसह सहा आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आहे.
minor girl Marriage

minor girl Marriage

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाडा : वाडा तालुक्यात आदिवासी कातकरी समाजातील अल्पवयीन मुलींचे जबरदस्तीने विवाह आणि ५० हजार ते १.२५ लाख रुपयांत मुलींची आर्थिक देवाणघेवाण करण्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत. याप्रकरणी वाडा पोलीस ठाण्यात गुरुवारी (ता. २) पतीसह सहा आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तपास सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
palghar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com