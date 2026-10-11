Palghar Crime: पालघरमध्ये ६१ वर्षीय महिलेची हत्या; घरातील सामान अस्ताव्यस्त, चोरीच्या उद्देशाचा संशय

पालघर: दररोज सकाळी घराबाहेर लावलेला दिवा आत घेणाऱ्या शोभा अनिल पंडित (वय ६१) यांचा दिवा रविवारी सकाळी तसाच राहिला. नेहमीच्या दिनक्रमातील हा बदल शेजाऱ्यांच्या लक्षात आला आणि त्यांनी घरात जाऊन पाहिले असता पंडित यांचा मृतदेह बेडवर आढळला. पालघर शहरातील वजली पाडा परिसरातील तुलसी दर्शन इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. घरातील सामान अस्ताव्यस्त आढळल्याने चोरीच्या उद्देशाने हत्या झाल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...दररोज सकाळी घराबाहेर लावलेला दिवा आत घेणाऱ्या शोभा अनिल पंडित (वय ६१) यांचा दिवा रविवारी सकाळी तसाच राहिला. नेहमीच्या दिनक्रमातील हा बदल शेजाऱ्यांच्या लक्षात आला आणि त्यांनी घरात जाऊन पाहिले असता पंडित यांचा मृतदेह बेडवर आढळला. पालघर शहरातील वजली पाडा परिसरातील तुलसी दर्शन इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. घरातील सामान अस्ताव्यस्त आढळल्याने चोरीच्या उद्देशाने हत्या झाल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..पंडित या दररोज संध्याकाळी घरासमोर दिवा लावत असत आणि सकाळी तो घरात घेत असत. मात्र रविवारी सकाळी दहाच्या सुमारासही दिवा बाहेरच असल्याने शेजाऱ्यांना संशय आला. त्यांच्याकडे असलेल्या घराच्या किल्लीने दरवाजा उघडून पाहिले असता पंडित या बेडवर मृतावस्थेत आढळल्या. त्यानंतर शेजाऱ्यांनी तातडीने पोलिसांना घटनेची माहिती दिली..पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी केली असता घरातील सामान अस्ताव्यस्त असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे घरात चोरीच्या उद्देशाने प्रवेश केलेल्या अज्ञात व्यक्तीने पंडित यांची हत्या केली असावी, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हा प्रकार शनिवारी रात्रीच्या वेळी घडला असावा, असा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र हत्येचे नेमके कारण आणि त्यामागील व्यक्तीची ओळख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही..घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पालघरचे पोलिस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी घटनास्थळी भेट दिली. फॉरेन्सिक पथकानेही घटनास्थळी दाखल होत पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. इमारतीतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे चित्रीकरण तपासले जात असून संशयित व्यक्तींच्या हालचालींचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून सुरू आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरूचोरीच्या उद्देशाने ही हत्या झाली असावी, असा प्राथमिक अंदाज आहे. या घटनेचा तपास सुरू असून सर्व शक्यता तपासल्या जात आहेत,अशी माहिती पालघरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी उमेश गवळी यांनी दिली. घटनास्थळी पंचनामा करण्याची प्रक्रिया सुरू असून पालघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाहीही सुरू करण्यात आली आहे. वृद्ध महिलेच्या हत्येमुळे परिस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.