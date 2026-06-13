२७ वर्षीय महसूल सहाय्यक तरुणीवर कोयत्याने ८ वार; आरोपी हायकोर्टात शिपाई, तरुणी साताऱ्याची

पालघरमध्ये सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या एका २७ वर्षीय तरुणीवर कोयत्याने हल्ला करण्यात आलाय. तिच्या सहकाऱ्यानेच हा हल्ला केला आहे. आरोपीचं नाव अमोल मुळे असून तरुणीचं नाव स्नेहल सावंत असं आहे. हाय कोर्टात शिपाई असलेला अमोल मुळे हल्ल्यानंतर फरार झाला आहे. हल्ल्याची ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून व्हिडीओ व्हायरल होत आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पालघर शहरात गोल्ड सिनेमा परिसरात शुक्रवारी सायंकाळी स्नेहल सावंत हिच्यावर भररस्त्यात कोयत्याने वार करण्यात आले. तिच्या मानेवर ८ वार झाले आहेत. आरोपीने मागून येत अचानक हल्ला केला. मानेसह कंबरेवरही वार करण्यात आले आहेत. या प्रकाराने परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे..IAF Plane Crash हवाई दलाच्या विमानाचे लँडिंगनंतर दोन तुकडे, आगीचा भडका; ५ अधिकाऱ्यांचा मृत्यू.अमोल मुळे याने केलेल्या हल्ल्यात तरुणी गंभीर जखमी झाली आहे. तिला नागरिकांनी पालघर ग्रामीण रुग्णालयात नेलं. प्राथमिक उपचारानंतर तिला पुढील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी तरुणीची भेट घेऊन चौकशी केली..स्नेहल जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल विभागात कार्यरत आहे. कामाच्या निमित्ताने तिची अमोल मुळे याच्याशी ओळख होती. हल्ल्याची घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. कोयत्याने सुरुवातीला वार केल्यानंतर स्नेहल जमिनीवर पडली. त्यावेळीही आरोपी अमोलने तिच्यावर अनेक वार केले. तिथून पळून जाताना हल्लेखोरानं त्याची बॅग आणि कोयता घटनास्थळीच टाकून दिला. प्रेमप्रकरणातून हा हल्ला झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. स्नेहल सावंत या मूळच्या सातारा जिल्ह्यातील दहिवडी इथल्या रहिवासी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.