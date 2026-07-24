Palghar Rain: पालघर जिल्ह्यात पावसाचे थैमान, २००हून अधिक गावांचा संपर्क तुटला; जनजीवन विस्कळीत

पालघर : गेल्या दोन दिवसांपासून पालघर जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने थैमान घातले असून, अनेक सखल भाग जलमय झाले आहेत. धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू झाल्याने अनेक नद्या दुथडी भरून वाहत असून, जिल्ह्यातील २००हून अधिक गावांचा तालुका व जिल्हा मुख्यालयाशी संपर्क तुटला आहे. बचावकार्यासाठी मुंबईहून एनडीआरएफच्या तीन तुकड्या मागविण्यात आल्या असून, पालघरमधील दोन तुकड्यांसह विविध ठिकाणी मदत आणि बचावकार्य सुरू आहे..पालघर जिल्ह्यात वाडा तालुक्यात गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. पावसासोबतच्या जोरदार वाऱ्यामुळे तालुक्यातील सुमारे २० घरांची पडझड झाली असून अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. .Mumbai News: २१,०२२ झाडे कापणार, 'पारेषण' साठी उच्च न्यायालयाची परवानगी.तसेच चार मोऱ्या पाण्याखाली गेल्याने काही गावांचा संपर्क तुटला आहे. सततच्या पावसामुळे भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याने शेतकयांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. चार मोऱ्या वाहून गेल्याने काही गावांशी संपर्क खंडित झाला असून नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..जिल्ह्यातील प्रमुख मार्ग ठप्पमुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर तलासरी ते उंबरगावदरम्यान मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने वाहतूक कोंडी झाली आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. अनेक ठिकाणी झाडे कोसळणे, रस्त्यावर पाणी साचणे आणि दृश्यमानता कमी झाल्यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावला आहे. प्रशासन, पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन पथके आणि महसूल यंत्रणा सतर्क असून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत. पालघर, डहाणू, तलासरी आणि वसई परिसरातील महामार्गावरील वाहतूक पोलिसांनी हॉटेल व धाब्यांवर वळवून वाहनचालकांना सुरक्षित ठिकाणी थांबण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..FDA Action: मुंबईतील ११० वर्ष जुन्या पारसी डेअरीनंतर आणखी एका प्रसिद्ध डेअरीवर 'एफडीए'चा छापा, लाखो रुपयांचे दूध नष्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.