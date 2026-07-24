Palghar Rain: पालघरमध्ये मुसळधार! धामणी धरण फुल्ल, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

कासा : पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी आणि जव्हार तालुक्यात सुरू असलेल्या अतिमुसळधार पावसामुळे सूर्या प्रकल्पातील धामणी धरण भरले असून, गुरुवारी सकाळी ७ वाजता धरणाचे पाच दरवाजे ७५ सेंटीमीटरने उघडण्यात आले. त्यामुळे सूर्या नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला असून, नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..सततच्या पावसामुळे धरणाची पाणीपातळी ११७.२५ मीटरवर पोहोचल्याने ती नियंत्रित ठेवण्यासाठी धरणाचे पाच दरवाजे उघडण्यात आले. सध्या धरणातून १२,११८.३४ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सूर्या नदीत सुरू आहे. .Palghar Rain: पालघर जिल्ह्यात पावसाचे थैमान, २००हून अधिक गावांचा संपर्क तुटला; जनजीवन विस्कळीत.धरणात ९३.६४ टक्के पाणीसाठा असून, एकूण साठा २५८.०७३ दशलक्ष घनमीटर इतका झाला आहे. धरणातून होणाऱ्या विसर्गामुळे सूर्या नदीच्या पाणीपातळीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डहाणू आणि पालघर तालुक्यातील नदीकाठच्या गावांतील नागरिक, शेतकऱ्यांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..मुंबई-गुजरात वाहतुकीवर परिणामपालघर जिल्ह्यातील अतिमुसळधार पावसामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने मार्गावरील रेल्वे वाहतूक तात्पुरती बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मुंबई-गुजरात मार्गावरील रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. अनेक प्रवाशांनी पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पावसामुळे रस्ते वाहतुकीवरही परिणाम झाल्याने त्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागला. .Mumbai Local Safety: लोकलमधील हाणामाऱ्या, चाकूहल्ल्यांवर डिजिटल नजर; संपूर्ण मध्य रेल्वे ताफा सीसीटीव्हीच्या कक्षेत.पाण्याची पातळी कमी होताच रेल्वे रूळ आणि पुलाची तपासणी करून सेवा पूर्ववत करण्यासाठी पश्चिम रेल्वेचे अधिकारी आणि कर्मचारी युद्धपातळीवर काम करत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. प्रवाशांनी प्रवासाचे नियोजन करण्यापूर्वी पश्चिम रेल्वेच्या अधिकृत सूचनांची माहिती घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.