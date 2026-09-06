Palghar Hospital Ruckus: पालघरमध्ये रुग्णालयात शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचा धुडगूस; डॉक्टर-कर्मचाऱ्यांशी अरेरावी, १७ जणांविरोधात गुन्हा

पालघर: दहीहंडीचा उत्साह संपत नाही तोच पालघरमध्ये एका रुग्णालयात शिंदे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दादागिरी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गोविंदा पथकातील जखमी सदस्याच्या उपचारावरून शिंदे गटाच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी खासगी रुग्णालयात घुसून धुडगूस घातला. तर तेथील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ, रुग्णालयाची तोडफोड करण्याची धमकी आणि एका कर्मचाऱ्याच्या कानशिलात लगावल्याच्या आरोपांवरून शिवसेनेचे पालघर जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे, आमदार राजेंद्र गावित यांचे पुत्र रोहित गावित, शहरप्रमुख राहुल घरत, नगरसेवक नीलम संखे यांच्यासह १७ जणांवर पालघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...डोंबिवलीतील रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाणीचे प्रकरण चर्चेत असतानाच पालघरमध्येही रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. रुग्णालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये या धुडगुसीचे प्रकरण कैद झाले आहे..पालघर शहरातील माहीम महामार्ग परिसरातील राजयोग मॉलमध्ये शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख कार्यालय आहे. शनिवारी दहीहंडी उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. गोविंदा पथकातील सदस्य थर लावताना जखमी झाल्यानंतर पाच जणांना उपचारासाठी जवळील रिलीफ या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यापैकी एका रुग्णाच्या डोक्याला व मणक्याला दुखापत झाल्याने डॉक्टरांनी सीटी स्कॅनसह पुढील उपचार आवश्यक असल्याचे सांगितले. उपचाराचे शुल्क सुमारे २० हजार रुपये असल्याचे रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले होते. त्यापैकी १० हजार रुपये आयोजकांकडून जमा करण्यात आले. मात्र रुग्णाला सोडण्यावरून आणि सीटी स्कॅनच्या आवश्यकतेवरून वादाला सुरुवात झाली..यानंतर कुंदन संखे यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि समर्थक रुग्णालयात दाखल झाले. ‘सीटी स्कॅन कशासाठी?’ अशी विचारणा करण्यात आली. वैद्यकीय कारणास्तव तपासणी आवश्यक असल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केल्यानंतर वातावरण अधिकच तापल्याचे चित्रीकरणात दिसत आहे. पदाधिकाऱ्यांनी डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांशी अरेरावी करत शिवीगाळ केल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे..कर्मचाऱ्याच्या कानशिलात, आयसीयूमध्येही गोंधळया गोंधळादरम्यान शहरप्रमुख राहुल घरत यांनी एका कर्मचाऱ्याला शिवीगाळ करत त्याच्या कानशिलात लगावल्याचा गंभीर प्रकार घडला आहे. एवढ्यावरच हा प्रकार थांबला नाही. रुग्णालयाची तोडफोड करण्याची धमकी देण्यात आल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे.रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात प्रवेश करून तेथील रुग्णांना सोडण्यास भाग पाडल्याचा आरोप रुग्णालय प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे उपचारासाठी दाखल असलेल्या इतर रुग्णांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण झाला. या संपूर्ण प्रकाराचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांकडे देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.दादागिरी विरोधात कायद्याचा बडगारुग्णालय प्रशासनाच्या तक्रारीनंतर पालघर पोलिसांनी १७ जणांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील दुखापत करणे, अपमान व धमकी, अनधिकृत प्रवेश, गैरकायद्याची मंडळी जमविणे आदी कलमांसह महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा-व्यक्ती आणि संस्था अधिनियम, २०१० मधील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे.रुग्णालयात घुसून डॉक्टर-कर्मचाऱ्यांशी अरेरावी आणि मारहाणीचे आरोप गंभीर असल्याने या प्रकरणाकडे आता पोलिस तपासात काय निष्पन्न होते, याकडे लक्ष लागले आहे.जिल्हाप्रमुख म्हणतात रुग्णांना सोडत नव्हतेदरम्यान जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे यांनी आरोप फेटाळण्याच्या भूमिकेत, गोविंदा पथकातील किरकोळ जखमी रुग्णांना रुग्णालयातून सोडले जात नसल्याने वाद निर्माण झाला, असे पत्रकारांना सांगितले. रुग्णांच्या उपचाराच्या मुद्द्यावरूनच पदाधिकारी रुग्णालयात गेल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.