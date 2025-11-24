पुण्याला खेळायला जातो म्हणाला, २ दिवसांनी जंगलात मृतदेह आढळला; फुटबॉलपटूने का उचललं टोकाचं पाऊल?

पालघरमध्ये एका फुटबॉलपटूचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आलाय. सागर सोरती असं फुटबॉलपटूचं नाव असून तो मुंबईच्या अंडर १६ फुटबॉल संघातून खेळला होता. सागरचा मृतदेह पालघर जिल्ह्यातील मेंढवण खिंड जंगलात आढळून आलाय. त्यानं आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी वर्तवलाय. त्यामागचं कारण काय याचा शोध आता घेतला जात आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मुंबईच्या अंडर १६ संघात खेळलेल्या सागरचा मृतदेह जंगलात झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. त्यानं इतकं टोकाचं पाऊल का उचललं असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सागर १५ नोव्हेंबरला घरातून गेला होता. पुण्याला फुटबॉल खेळायला जातोय असं सांगितलं होतं..तुमच्या पोरी गरीबाला द्या, श्रीमंताच्या नादी लागू नका; अनंत गर्जेच्या घरासमोर गौरीवर अंत्यसंस्कार करताना बाबांचा आक्रोश.सागर घरातून गेल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्याचा संपर्क तुटला होता. त्याच्याशी काहीच संपर्क होत नसल्यानं शोध सुरू केला. दोन दिवस त्याचा शोध घेतल्यानंतर काहीच हाती लागत नव्हतं. दरम्यान, मेंढवण खिंडच्या जंगलात पोलिसांना मृतदेह सापडला. तिथं मोबाइलही सापडल्यानं सागरची ओळख पटवणं शक्य झालं..सागरच्या कुटुंबियांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सागर दोन वर्षांपासून मानसिक तणावाखाली होता. त्याच्या लहान भावाचं लग्न ठरलं होतं. त्या लग्नासाठी कपडे शिवायला त्यानं नकार दिला होता. यानंतर तणावातून सागरनं टोकाचं पाऊल उचलल्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.