Palghar Minor Assault Case : पालघर हादरलं! पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत 13 वर्षांच्या चिमुकलीवर 55 वर्षीय भोंदू बाबाचा लैंगिक अत्याचार; स्मशानभूमीत नेऊन केलं काळं कृत्य

पालघर /कासा : राज्यात महिला अत्याचारात दिवसेंदिवस वाढ होत असताना आदिवासी बहुल पालघर जिल्ह्यातील कासा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका तेरा वर्षीय मुलीवर पंचावन्न वर्षीय बापासमान भोंदू बाबाने अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर (Minor Assault Case in Palghar Tribal Area) आली आहे. अघोरी पूजा करून गावठी औषधोपचार करण्याच्या बहाण्याने त्याने तेरा वर्षीय अल्पवयीन चिमुकलीवर हे लैंगिक अत्याचार केले आहेत. .पालघरच्या कासा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हा धक्कादायक प्रकार दोन दिवसांपूर्वी घडला आहे. पीडित चिमुकलीच्या मोठ्या बहिणीला मासिक पाळीदरम्यान रक्तस्त्राव थांबत नसल्याने भोंदू बाबाने तीला गावठी उपचार करून बरे करू, गावठी औषध देऊ अशा भूलथापा दिल्या होत्या. त्यानुसार या पीडितेला अघोरी पूजा करून औषध देण्याच्या बहाण्याने 4 मे रोजी रात्री बारा वाजता स्मशानभूमीजवळ बोलावले. तिथे तीला मंत्रमुग्ध करून जंगलात नेत रात्री एक वाजेच्या दरम्यान चिमुकलीवर अत्याचार केले..घडलेल्या प्रकारनंतर मुलीने कुटुंबीयांना ही गोष्ट सांगितली. घरच्यांनी या 55 वर्षीय भोंदू आरोपीविरोधात कासा पोलीस ठाण्यात 4 मे ला तक्रार दिली. पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांच्याकडून घटनेची तातडीने दखल घेऊन आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल केला..या प्रकरणातील आरोपी भोंदूविरोधात जलदगतीने शोध मोहीम राबवण्यासाठी उपविभागीय पोलीस अधिकारी समिर मेहेर, कासा ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अमर पाटील, पोलीस अंमलदार आर घाटाळ आणि कर्मचाऱ्यांचे पथक रवाना झाले. पोलिसांच्या या पथकाने अवघ्या दोन तासात भोंदू आरोपी शिवराम परश सावर (रा. सारशी पाटीलपाडा ता. विक्रमगड) याच्या मुसक्या आवळल्या. कासा पोलीस ठाण्यात त्याच्याविरुद्ध पोक्सोसह विविध कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडित चिमुकलीवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास अधिकारी पाटील करत आहेत.