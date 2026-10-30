मुंबई

Palghar News: पालघरमध्ये ५२ संघटना प्रकल्पांविरोधात एकवटल्या; ‘आधी रस्ते, दवाखाने, शाळा द्या, मगच प्रकल्प’

Palghar Groups Warn of Intensified Protest Against Projects: मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरच प्रकल्प राबवा, पालघरमधील संघटनांची मागणी
Vadhavan Port Protest 52 Organizations in Palghar Oppose Projects Demand Basic Facilities Before Any New Development Work

Vadhavan Port Protest 52 Organizations in Palghar Oppose Projects Demand Basic Facilities Before Any New Development Work

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बोईसर /तारापूर : पालघर जिल्ह्यातील वाढवण आणि मुरबे बंदरांसह विविध प्रस्तावित प्रकल्पांविरोधात जिल्ह्यातील ५२ संघटना एकवटल्या आहेत. या प्रकल्पांना विरोध दर्शवण्यासाठी शुक्रवारी (ता. ३०) वरोर येथे विराट सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘आधी रस्ते, दवाखाने आणि शाळा या मूलभूत सुविधा द्या, त्यानंतरच प्रकल्पांचा विचार करा,’ अशी ठाम भूमिका मांडत वाढवण बंदराचे सुरू असलेले काम तत्काळ थांबवण्याची मागणी या सभेत करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Mumbai
district
Protest
palghar