Palghar News: पालघरमध्ये ५२ संघटना प्रकल्पांविरोधात एकवटल्या; ‘आधी रस्ते, दवाखाने, शाळा द्या, मगच प्रकल्प’

बोईसर /तारापूर : पालघर जिल्ह्यातील वाढवण आणि मुरबे बंदरांसह विविध प्रस्तावित प्रकल्पांविरोधात जिल्ह्यातील ५२ संघटना एकवटल्या आहेत. या प्रकल्पांना विरोध दर्शवण्यासाठी शुक्रवारी (ता. ३०) वरोर येथे विराट सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘आधी रस्ते, दवाखाने आणि शाळा या मूलभूत सुविधा द्या, त्यानंतरच प्रकल्पांचा विचार करा,’ अशी ठाम भूमिका मांडत वाढवण बंदराचे सुरू असलेले काम तत्काळ थांबवण्याची मागणी या सभेत करण्यात आली..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.पालघर जिल्ह्यातील प्रकल्पविरोधी लढा गेल्या ३० वर्षांपासून सुरू असून, त्याला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी विविध संघटनांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. सभेला जिल्ह्यातील विविध भागांतून शेतकरी, मच्छीमार, कष्टकरी, महिला, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आंदोलकांच्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला..या वेळी वाढवण बंदर, मुरबे बंदर, ग्रीनफिल्ड महामार्ग, चौथी मुंबई, एडवण येथील एस्सार पेट्रोकेमिकल रिफायनरी, टोकराळे-माहीम टेक्स्टाईल पार्क, कोरे विमानतळ, दापचरी एमआयडीसी, जागतिक कृषी बाजारपेठ, वारांगडे एमआयडीसी आणि वाडा एमआयडीसी यांसारखे प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली..जिल्ह्यात आजही अनेक भागांत दर्जेदार रस्ते, सुसज्ज शासकीय रुग्णालये आणि चांगल्या शाळांचा अभाव आहे. नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याऐवजी स्थानिकांचे विस्थापन आणि पर्यावरणाचे नुकसान करणारे प्रकल्प लादले जात असल्याचा आरोप वक्त्यांनी केला..यावेळी ४० संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या संघटनेचे अध्यक्ष रमेश सावरा यांनी आंदोलनाच्या पारंपरिक पद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत केवळ भाषणे आणि आंदोलने करून उपयोग होणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका मांडली. प्रकल्पांचे काम प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन रोखण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या वक्तव्यामुळे सभेतील वातावरण अधिक आक्रमक झाले..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली. दरम्यान, ‘भाषणे करून काहीही होणार नाही, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन काम थांबवू,’ अशा घोषणा उपस्थित नागरिकांकडून देण्यात आल्या. वाढवण बंदराचे काम तातडीने बंद न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करून राज्यभर संघर्ष उभारण्याचा निर्धार यावेळी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.