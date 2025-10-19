Palghar News: दिवाळीत महागाईची झळ! बाजारपेठेत गर्दी ओसरली

विक्रमगड : दिवसेंदिवस वाढत जाणारी महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढल्याने सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. वाढत्या महागाईचा फटका या वर्षी दिवाळीला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. वाढते गॅस, पेट्रोल व डिझेलचे भाव याचा फटका सर्वच वस्तूंना बसला असून, सर्वांचे भाव अव्वाच्या सव्वा वाढले आहेत. विक्रमगड हा आदिवासीबहुल तालुका असून, येथील शेती हाच मुख्य व्यवसाय आहे..यंदा भातशेती व इतर पिकांचे पावसामुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी ऐन दिवाळीत संकटात सापडला आहे. सरकारने अद्याप भात खरेदी केंद्रे सुरू न केल्याने दिवाळ सणात या शेतकऱ्यांकडे वस्तू खरेदीसाठी पैसा उपलब्ध नाही. नागरिकांना आर्थिक टंचाई सतावत असल्याने यंदा विक्रमगडच्या बाजारात गर्दीचा ओघ कमी असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. गेल्या वर्षीच्या भावापेक्षा यंदा २० ते २५ टक्के अधिक फटक्यांचे भावा वाढले असल्याची माहिती येथील फटाके विक्रेत्यांनी दिली आहे..Mumbai News: पर्यटकांचा होणार प्रदूषणमुक्त प्रवास! संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात येणार नव्या ई-बग्गी .पणत्या, आकाशकंदिलांची भाववाढविक्रमगडच्या बाजारात आकर्षक पणत्या आणि आकाशकंदीलांचे दालन सजले आहे, मात्र सध्या यांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. ३०० रुपयांपासून १,००० रुपयांपर्यंतचे कंदील बाजारात उपलब्ध आहेत..दुधाचा दर वाढल्याने परिणामफराळही यंदा दुपटीने महागला आहे. ड्रायफ्रूटसह करंज्या, लाडू, शंकरपाळ्या, चिवडा, पुऱ्या, चकली हा रोजचा फराळही आता खिशाला परवडणारा नाही. दुधाचे भाव वाढल्याने मिठाईही महागली आहे..फटाके बनवणारा पहिला माणूस कोण? भारतात विक्रीला कधी सुरूवात झाली? .दिवाळीमध्ये विक्रमगड बाजारपेठेत खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी कमी आहे. अनेक दुकानदारांनी विक्रीसाठी खरेदी केलेला माल दुकानात पडून आहे.- समीर आळशी, दुकानदार, विक्रमगड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.