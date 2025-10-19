मुंबई

Palghar News: दिवाळीत महागाईची झळ! बाजारपेठेत गर्दी ओसरली

Diwali Shopping: दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या महागाईचा फटका दिवाळीला बसला आहे. बाजारात अनेक साहित्यांच्या किमती वाढल्याने ग्राहकांच्या खिशाला फटका बसत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
विक्रमगड : दिवसेंदिवस वाढत जाणारी महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढल्याने सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. वाढत्या महागाईचा फटका या वर्षी दिवाळीला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. वाढते गॅस, पेट्रोल व डिझेलचे भाव याचा फटका सर्वच वस्तूंना बसला असून, सर्वांचे भाव अव्वाच्या सव्वा वाढले आहेत. विक्रमगड हा आदिवासीबहुल तालुका असून, येथील शेती हाच मुख्य व्यवसाय आहे.

