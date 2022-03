पालघर : पोलिसांचे 'ऑपरेशन ऑल आऊट'; १७१ गुन्हेगार घेतले ताब्यात

By

सफाळे : पालघर जिल्ह्यातील (Palghar) वाढत्या गुन्हेगारीला (criminal cases) आळा घालण्यासाठी पालघर पोलिसांनी (Palghar Police) ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ मोहीम (operation all out campaign) हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत एका रात्रीत १७१ गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यात पोलिसांना यश आले आहे. ऑपरेशन ऑल आऊट शनिवारी (ता. १९) रात्रीपासून रविवारपर्यंत राबवले. यामध्ये ४०० पोलिस सक्रिय झाले होते. पालघर जिल्ह्यातील विविध १६ पोलिस ठाण्यांमध्ये ३२ ठिकाणी नाकेबंदी, तर २० ठिकाणी (combing operation) कोम्बिंग ऑपरेशन राबवले गेले.

या ऑपरेशनदरम्यान गुन्हे दाखल असलेले ९३ आरोपी, विविध गुन्ह्यांत पोलिसांना हवे असलेले १६ आरोपी, ६२ सराईत चोरटे पोलिसांच्या हाताला लागले. याचवेळी दारूबंदी कायद्यानुसार ३२ गुन्हे दाखल करून १० लाखांचा मुद्देमालही जप्त केला आहे.

मोटर वाहन कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या ११ जणांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. याशिवाय २० वस्त्यांमध्ये एकाचवेळी १६ पोलिस ठाणे हद्दीमध्ये ३२ महत्त्वाच्या ठिकाणी नाकाबंदी, तसेच २० वस्त्यांमध्ये कोम्बिंग ऑपरेशन राबवण्यात आले.