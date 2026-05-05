Palghar: पालघरमध्ये पोलिसांची धडक कारवाई! ४५ लाखांचे ब्राऊन शुगर जप्त; महिलेसह दोघांना अटक

मनोर : पालघर तालुक्यातील सफाळे रेल्वे स्थानकाच्या पश्चिमेकडील माकणे गावात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत ४५ लाखांचे अंमली पदार्थ (ब्राऊन शुगर जप्त) करण्यात आले. रविवारी रात्री केलेल्या कारवाईत पोलिसांनी महिलेसह दोघांना अटक केली आहे.यातील एका अल्पवयीन आरोपीची रवानगी रवानगी भिवंडी येथील बालसुधारगृहात करण्यात आली आहे. गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी धडक कारवाई केली. .सफाळे परिसरातील पश्चिमेला असलेल्या माकणे येथील रिद्धी सिद्धी बिल्डिंगमध्ये पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात तब्बल २२५ ग्रॅम वजनाचे, अंदाजे ४५ लाख रुपये किमतीचे ब्राऊन शुगर जप्त करण्यात आले. या प्रकरणात खुदाबख्श मोहम्मद शाहिद (वय ३८, उत्तराखंड) आणि हिना जमील अहमद (वय ३५, उत्तर प्रदेश) यांना अटक करण्यात आली असून एका अल्पवयीन मुलालाही ताब्यात घेण्यात आले आहे..पोलीस तपासात धक्कादायक बाब समोर आली असून आरोपी गेल्या २० ते २५ दिवसांपासून सफाळेतील माकणे येथे भाड्याच्या खोलीत राहत होते. त्याआधी ते बोईसर येथे वास्तव्यास होते. सफाळे परिसरात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स जप्त झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..या प्रकरणात अंमली पदार्थ पुरवठा करणाऱ्यांची साखळी समोर आली असून, आरोपीचे वास्तव्य असलेल्या असलेल्या घराची माहिती घरमालकाने पोलिसांना दिली नव्हती. घरमालकाचा सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नसून पोलिस त्या दिशेने तपास करत आहेत..दरम्यान, ग्रामीण भागात अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आल्याने पालघरच्या ग्रामीण भागात ड्रग्स पुरवठा साखळी असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. जप्त करण्यात आलेल्या ब्राऊन शुगरचा स्रोत, पुरवठादार आणि संभाव्य ग्राहक यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे..सफाळेसारख्या शांत परिसरात ड्रग्सचे जाळे पसरत असल्याची बाब गंभीर मानली जात असून, यामुळे स्थानिक सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांकडून अंमली पदार्थ पुरवठा साखळीची पाळेमुळे शोधण्याला प्राधान्य दिले जात आहे.