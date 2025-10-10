Palghar News : पालघरमध्ये ठाकरे गटाला भगदाड; गटनेता कैलास म्हात्रेसह चार नगरसेवक भाजपाकडे

पालघर - पालघर नगर परिषद क्षेत्रामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून ठाकरे गटासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावलेले माजी गटनेते कैलास म्हात्रे यांच्यासह चार नगरसेवकांनी शुक्रवारी भाजपचा रस्ता धरला आहे..त्यामुळे आगामी नगरपरिषद निवडणुकांच्या काळात ठाकरे गटाला पालघर मध्ये मोठे भगदाड पडले आहे. कैलास म्हात्रे हे ठाकरे गटाचे एकनिष्ठ आणि खंबीर नेते होते. मात्र गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांची होत असलेली घुटमळ आणि कुटंबना यामुळे त्यांनी भाजपची वाट धरल्याचे बोलले जाते..ठाकरे गटाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाची समन्वयाची कमतरता या प्रवेशाला जबाबदार असल्याचेही चर्चा सध्या पालघर मध्ये आहेत. माजी गटनेते कैलास म्हात्रे यांच्यासह माजी नगरसेवक अक्षय संखे, दिनेश बाबर, हिंदवी पाटील, चेतना गायकवाड तसेच निलेश भोईर आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला सध्या पालघर नगरपरिषदेमध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी ओबीसीचे आरक्षण पडले आहे..त्यामुळे कैलास म्हात्रे यांना नगराध्यक्ष पदासाठी भाजप उमेदवारी देणार असल्याची चर्चा राजकीय गोटात आहे. तर कैलास म्हात्रे यांना उमेदवारी मिळणार असल्याने भाजपच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.कैलास म्हात्रे यांना नव्याने सामावून घेतल्याने ते नगराध्यक्ष पदाचे दावेदार कसे बनतील, जुन्या जाणत्यांचे काय असा प्रश्न भाजपाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.