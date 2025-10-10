मुंबई

Palghar News : पालघरमध्ये ठाकरे गटाला भगदाड; गटनेता कैलास म्हात्रेसह चार नगरसेवक भाजपाकडे

अनेक वर्षापासून ठाकरे गटासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावलेले माजी गटनेते कैलास म्हात्रे यांच्यासह चार नगरसेवकांनी शुक्रवारी भाजपचा रस्ता धरला.
प्रशांत पाटील
पालघर - पालघर नगर परिषद क्षेत्रामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून ठाकरे गटासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावलेले माजी गटनेते कैलास म्हात्रे यांच्यासह चार नगरसेवकांनी शुक्रवारी भाजपचा रस्ता धरला आहे.

