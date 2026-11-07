मुंबई

Palghar: शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची दिवाळी न्यायालयीन कोठडीत, रिलीफ रुग्णालय राडा प्रकरणात ११ जणांचा जामीन अर्ज फेटाळला

Palghar Hospital Ruckus: पालघरमधील रिलीफ रुग्णालयातील राडा प्रकरणात शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे.
Palghar Relief hospital Case

Palghar Relief hospital Case

ESakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
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पालघर : दहीहंडी उत्सवादरम्यान पालघर येथील रिलीफ रुग्णालयात झालेल्या राडा प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या ११ संशयित आरोपींचे जामीन अर्ज प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी सुजाता बांदल यांनी शनिवारी (ता. ७) फेटाळले. सरकारी पक्ष आणि आरोपींच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

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