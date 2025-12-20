मुंबई

Eknath Shinde : तीन-चार महिन्यांत वसई-विरार मेट्रोचा श्रीगणेशा; कार्यकर्ता मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री शिंदेंची मोठी घोषणा!

Infrastructure Development : वसई-विरारचा विकास अनेक वर्षांपासून रखडलेला असून तो वेगाने मार्गी लावण्याचे काम महायुती सरकार करेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. विरार येथे झालेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात त्यांनी मेट्रोसह विविध विकास योजनांची माहिती दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
विरार : वसई विरार शहर महानगपालिका क्षेत्राचां विकास मागील अनेक वर्षपासून रखडलेला असून या रखड लेल्या विकासाला गती देण्याचं काम हे महायुती करेल आणि वसई विरार शहराप्रमाणे राज्यात महायुतीला प्रचंड यश मिळेल असा ठाम विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरार येथील कार्यकर्ता मेळाव्यात व्यक्त केला.

