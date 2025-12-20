Eknath Shinde : तीन-चार महिन्यांत वसई-विरार मेट्रोचा श्रीगणेशा; कार्यकर्ता मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री शिंदेंची मोठी घोषणा!

विरार : वसई विरार शहर महानगपालिका क्षेत्राचां विकास मागील अनेक वर्षपासून रखडलेला असून या रखड लेल्या विकासाला गती देण्याचं काम हे महायुती करेल आणि वसई विरार शहराप्रमाणे राज्यात महायुतीला प्रचंड यश मिळेल असा ठाम विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरार येथील कार्यकर्ता मेळाव्यात व्यक्त केला..आज (दि.19) दुपारी एकनाथ शिंदे हेलिकॉप्टर नी विरार येथे दाखल झाले, त्यावेळी त्यांचे स्वागत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, नालासोपाराचे भाजपाचे आमदार राजन नाईक आणि वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे पंडीत यांनी केले, विरार येथील हॉटेल विवांता मध्ये झालेल्या कार्यक्रमात व्यासपीठावर या मेळाव्यात प्रमुख मार्गदर्शक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, माजी आ.रवींद्र फाटक, आ राजेंद्र गावित, आ विलास तरे, जिल्हा प्रमुख निलेश तेंडुलकर, वसंत चव्हाण तालुका प्रमुख सुदेश चौधरी आदी यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन नव्हे, तर सातत्याने विकास.यावेळी बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले कीं हा कार्यकर्त्यांचां मेळावा असून यापुढील मेळावा येथिल उपस्थिती पाहता मोकळ्या मैदानात घाव्या लागेल, यापूर्वी लोकसभा नंतर विधानसभा जिंकल्यावर आता आपल्याला महापालिका जिंकायची आहें, वसई विरारचां विकास मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेला असून त्याला खऱ्या अर्थाने गती देण्याचं काम महायुतीचे सरकारच करेल या ठिकाणच्या आमच्या बहिणींच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे आहोत, त्यातच महाविकास आघाडीने आपल्या कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडलं आहें आतापर्यंत एकमेकांच्या विरोधात असणारे पक्ष आता सत्तेसाठी एकत्र येतं आहेत. .यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी वसई विरारकरासाठी महायुतीने आणलेल्या अनेक योजनांचा पाढाच वाचून दाखवला. आज वसई विरार शहर वाढत आहें या वाढलेल्या शहरांला बदल हवा असेल, तर महायुती शिवाय पर्याय नाहीं वसई विरार मध्ये शिवेसेनेची ताकद वाढली आहें यामुळे लोकं शिवेसेने सोबत येऊ लागली आहेत. किंबहुना जागा वाटपाचां प्रश्न येत्या दोन दिवसात निकाली निघेल तर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले कीं, योजना सरकार देते मात्र नारळ दुसरेचं फोडतात येत्या तीन -चार महिन्यात याठिकाणी मेट्रोचां श्रीगणेशा करण्यात येणार असून प्रामुख्याने हीं महायुती करताना आम्ही त्या त्यां कार्यकर्त्यांचां सन्मान देखील राखणार आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.