Anant Garje Arrest : पंकजा मुंडे यांच्या पीएला अखेर अटक, मृत पत्नीला हॉस्पिटलमध्ये सोडून झाला होता फरार

पंकजा मुंडे यांचे PA अनंत गर्जे यांच्या पत्नी, डॉ. गौरी पालवे-गर्जे, मुंबईतील वरळी येथील घरात गळफास घेतलेली सापडली होती. त्यांच्या वडिलांनी गौरीच्या नावाने FIR नोंदवली आहे, ज्यात मानसिक आणि शारीरिक छळाचा आरोप केला आहे. FIR मध्ये अनंत गर्जे सोबतच त्याच्या काही नातलगांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत — बंधू, बहीण यांच्या नावांचा समावेश आहे.Pankaja Munde PA Anant Garje Arrest : महाराष्ट्राच्या पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पीए अनंत गर्जे यांना त्यांच्या पत्नीच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात वरळी पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी रात्री १ वाजता त्याला ताब्यात घेतले. आज सकाळी ११ वाजता गर्जेला कोर्टात हजर करण्यात येत आहे. त्याच्यासह इतह दोघांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. .अनंत गर्जेची पत्नी डॉक्टर गौरी पालवे-गर्जे या राहत्या घरात मृतावस्थेत आढळून आल्या. त्यांनी शनिवारी आत्महत्या केल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र त्यांच्या माहेरच्या लोकांनी ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचेा दावा केला. मुंबईतील वरळी येथील राहत्या घरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत डॉ. गौरी गर्जे-पालवे आढळून आल्या. या प्रकरणी पती अनंत गर्जे आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला..Gauri Garje Case : गौरी गर्जे मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक दावा ! दुसऱ्या महिलेसोबतचे चॅटिंग सापडताच नवऱ्याने स्वत:वर ब्लेडने वार केले अन्....गौरी यांना हॉस्पिटलमध्ये नेल्यानंतर पती अनंत गर्जेसह सासरचे लोक तिथून निघून गेले. फक्त माहेरचेच लोक तिथे होते, असा दावा सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला. दमानिया म्हणाल्या की, पोलिसांनी अनंत गर्जेला हॉस्पिटलमध्येच ताब्यात घ्यायला हवे होते. गर्जेला पोलिसांनी अटक केली आहे की तो स्वत:हून पोलिस स्टेशनला हजर झाला याबाबत माहिती नसल्याचेही दमानिया यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले,.