Gauri Garje Death Case पत्नीनं आत्महत्या केलीय, अनंतनं फोन करून रडत रडत सांगितलं; काय घडलं? पंकजा मुंडेंनी दिली माहिती

भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांचे स्वीय सहाय्यक अनंत गर्जे यांच्या मृत्यू प्रकरणी आता पंकजा मुंडे यांच्या कार्यालयाकडून अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलंय. अनंत गर्जे यांच्या पत्नी गौरी गर्जे यांनी शनिवारी सायंकाळी मुंबईत वरळीतील राहत्या घरी गळफास गेत आत्महत्या केली. त्यांच्या मृत्यूबाबत संशय असल्याचं म्हणत गौरी यांच्या कुटुंबियांनी अनंत गर्जे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. आमच्या मुलीची हत्या असल्याचा आरोप गौरीच्या वडिलांनी केलाय..गौरी यांच्या आत्महत्या प्रकरणी पती अनंत गर्जे, दीर अजय गर्जे आणि नणंद शीतल गर्जे या तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आत्महत्येला प्रवृत्त केल्या प्रकरणी हा गुन्हा दाखल केला आहे. अनंत गर्जे यांच्या पत्नीच्या आत्महत्या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अनंत गर्जे हे पंकजा मुंडे यांचे स्वीय सहाय्यक असल्यानं आता पंकजा मुंडेंच्या कार्यालयाकडून निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलंय..गौरी गर्जै मृत्यू प्रकरणी पंकजा मुंडेंच्या पीएवर गुन्हा दाखल; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली पहिली प्रतिक्रिया.पंकजा मुंडे यांच्या निवेदनात म्हटलं आहे की, २२ नोव्हेंबरला साडे सहाच्या सुमारास पीए अनंतचा दुसऱ्या पीएच्या फोनवर कॉल आला. तो रडत होता. पत्नीनं आत्महत्या केली असल्याचं त्यानं रडत रडत सांगितलं. ही खूपच धक्कादायक गोष्ट होती. पोलिसांच्या कारवाईत काही कसूर रहायला नको आणि योग्य तपास व्हावा याबाबत मी पोलिसांनाही सांगितलंय..गौरीच्या वडिलांशी पंकजा मुंडे यांनी संपर्क साधला. गौरीचे कुटुंबिय सध्या दु:खात आहेत. या घटनांमुळे जीवाला चटका लागतो आणि मन सुन्न करणारी घटना आहे. कोणाच्या वैयक्तिक जीवनात काय सुरू असतं हे अनाकलनीय आहे. अचानक घडलेल्या घटनेनं मलाही अस्वस्थ वाटतंय असं पंकजा मुंडेंनी म्हटलं.