मुंबई

Panvel: पनवेलमध्ये दुर्दैवी घटना! गाडेश्वर धरण परिसरात ओढ्यात बुडून दोन तरुणांचा मृत्यू, घटना सीसीटीव्हीत कैद

Panvel Gadheshwar Dam: पनवेलमध्ये गाडेश्वर धरण परिसरात ओढ्यात पोहण्यासाठी उतरलेल्या दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.
Panvel Two youths drown in stream

Panvel Two youths drown in stream

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

नवी मुंबई : मागील काही दिवसांपासून राज्यभरात पावसाने थैमान घातले आहे. पावसाच्या संततधारेमुळे नदी, नाले धरण तुडुंब भरले आहे. अनेकी पर्यटक पावसात भिजण्यासाठी मित्र परिवारासह विविध ठिकाणच्या धबधब्यांवर जात आहेत. मात्र नवी मुंबईत पर्यटनासाठी बाहेर पडणाऱ्या तरुणांवर काळाने घाला घातला आहे.

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