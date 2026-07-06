Panvel: पनवेलमध्ये दुर्दैवी घटना! गाडेश्वर धरण परिसरात ओढ्यात बुडून दोन तरुणांचा मृत्यू, घटना सीसीटीव्हीत कैद

नवी मुंबई : मागील काही दिवसांपासून राज्यभरात पावसाने थैमान घातले आहे. पावसाच्या संततधारेमुळे नदी, नाले धरण तुडुंब भरले आहे. अनेकी पर्यटक पावसात भिजण्यासाठी मित्र परिवारासह विविध ठिकाणच्या धबधब्यांवर जात आहेत. मात्र नवी मुंबईत पर्यटनासाठी बाहेर पडणाऱ्या तरुणांवर काळाने घाला घातला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पनवेलजवळील गाडेश्वर धरणात रविवार (ता. ५) रोजी पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन तरुणांचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. मृत दोघेही पनवेलजवळील विचुंबे गावातील रहिवासी असल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच दोन्ही तरुणांना वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र तो निष्फळ ठरला..Khandala : ओव्हरहेड वायरवर झाड कोसळताच उडाल्या आगीच्या ठिणग्या, मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत; VIDEO VIRAL.दरम्यान, या संपूर्ण घटनेतील बचावकार्याचा संपूर्ण थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. या घटनेतील मृत तरुणांपैकी एकाचा मृतदेह मिळाला असून दुसरा तरुण अद्याप बेपत्ता असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणी पोलीसांचे सर्च ऑपरेशन सुरू असून या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. तसेच पावसाळ्यात धरण, तलाव आणि नदीपात्रात उतरताना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..धोक्याची नोटीस मिळाली, पण वेळच संपली! घर रिकामं करण्यासाठी गेले... पण ढिगाऱ्याखालूनच बाहेर आले मृतदेह; मानखुर्दची हृदयद्रावक शोकांतिका.नेमके काय घडले?पनवेल येथे धोधाणी येथील वाघाची वाडी परिसरात १० मित्रांचा एक ग्रुप पावसात फिरण्यासाठी गेला होता. यावेळी माथेरान डोंगररांगांत पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे ओढ्यातील पाण्याचा जोर वाढला. ज्यामुळे गाडेश्वर धरणातील नदीत पोहत असताना सुमित पवार आणि नयन म्हात्रे यांना पाण्याच्या वेगवान प्रवाहाचा अंदाज न आल्याने दोघेही वाहून गेले. मित्र वाहून गेल्याचे कळताच इतर तरुणांनी त्यांना लाकडी बांबूच्या साहाय्याने वाचवण्याचा प्रयत्न केला. ज्यामध्ये एकाला वाचवण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. तर एक अद्याप बेपत्ता असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.