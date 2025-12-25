Election Boycott: विकासाच्या बदल्यात फसवणूक? नवी मुंबईतील २७ गावांचा निवडणूकीवर बहिष्कार, राजकारण्यांच्या आश्वासनांचा अखेर कंटाळा

पनवेल तालुक्यातील २७ गावांतील रहिवाशांनी भविष्यातील सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, महानगरपालिका, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका यांचा समावेश आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिवंगत लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्यामुळे ग्रामस्थांनी हा कठोर पवित्रा घेतला आहे..केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजीहा निर्णय औपचारिकपणे जिल्हाधिकारी आणि पनवेल तहसीलदारांना लेखी निवेदनाद्वारे कळवण्यात आला. निवेदन देताना दि. बा. पाटील २७ गाव प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संघटनेचे सदस्य, स्थानिक प्रतिनिधी आणि अनेक ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संघटना आंदोलनाचे नेतृत्व दि. बा. पाटील यांचेच वारसदार करत आहेत.ग्रामस्थांनी केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वारंवार मागणी करूनही विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यास मंजुरी न मिळाल्याने त्यांचा संताप वाढला आहे. दि. बा. पाटील हे या भागातील शेतकरी चळवळीचे प्रमुख नेते मानले जातात. त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांसाठी आयुष्यभर संघर्ष केला होता..राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी आम्ही मोठे बलिदानएका प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थाने सांगितले, “हे विमानतळ आमच्या शेतजमिनी आणि घरांवर उभे राहिले आहे. राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी आम्ही मोठे बलिदान दिले. विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देणे हा केवळ नावाचा प्रश्न नाही, तर न्याय आणि सन्मानाचा मुद्दा आहे.” सिडकोने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पनवेल तालुक्यातील अनेक गावांतील मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित केली होती. त्यावेळी दि. बा. पाटील यांनी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला आणि हक्क मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती..Nagpur Mahapalika: कशी करणार मालमत्ता कर वसुली? मनपा कर्मचारीही निवडणुकीच्या कामाला, लेखा व वित्त विभागातही चिंता.विकासासाठी सर्वस्व पणाला लावलेदुसऱ्या एका ग्रामस्थाने म्हटले, “आम्ही विकासासाठी सर्वस्व पणाला लावले. तरीही आमच्या भावनांचा आदर केला जात नाही. जर असे चालू राहिले तर लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी न होण्याशिवाय आमच्यापुढे पर्याय उरत नाही.” ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, या भागातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये दि. बा. पाटील यांचे योगदान विसरता येणार नाही..२७ गावांतील रहिवाशांनी स्पष्ट इशारा२७ गावांतील रहिवाशांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जोपर्यंत विमानतळाला अधिकृतपणे ‘दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ असे नाव दिले जात नाही, तोपर्यंत निवडणुकांवर बहिष्कार कायम राहील. राजकारण्यांच्या वारंवारच्या आश्वासनांना आणि पोकळ घोषणांना कंटाळून ग्रामस्थांनी हा निर्णय घेतला आहे..How to Reach NMIA : नवी मुंबई विमानतळ आजपासून सुरु… पण Airport वर पोहोचण्यासाठी सर्वोत्तम-जलद मार्ग कोणता?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.