Railway Update: आता पनवेलहून थेट बोरिवलीला जाता येणार, प्रवाशांना दिलासा मिळणार!

विरार : मुंबईच्या उपनगरी प्रवासाला नवा पर्व देणारा पनवेल-बोरिवली-वसई उपनगरी रेल्वे मार्ग अखेर प्रत्यक्षात येण्याच्या मार्गावर आहे. राज्य सरकारच्या पायाभूत सुविधा समितीने या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिल्यामुळे लाखो प्रवाशांच्या अपेक्षा पुन्हा उंचावल्या आहेत. या मार्गामुळे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे थेट रेल्वे प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. या प्रवाशांना कुर्ला वा वडाळा येथे गाडी बदलण्याच्या त्रासातून मुक्ती मिळणार आहे..वसई-बोरिवली-पनवेल या मार्गाची एकूण लांबी ६९.२३ किमी असून, उभारणीसाठी १२ हजार ७१० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे पनवेलहून थेट बोरिवली व वसईपर्यंत प्रवास करणे शक्य होणार आहे. आतापर्यंत या दोन टोकांदरम्यान प्रवाशांना केवळ गाडी बदली करून प्रवास करावा लागत होता. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा अपव्यय होत होता. हा नवीन मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर प्रवासातील सोयीसुविधा मोठ्या प्रमाणावर वाढतील आणि दररोज लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे..या जिल्ह्यांच्या विकासाला चालनाभिवंडी परिसरातील वस्त्रोद्योगाला याचा विशेष फायदा होईल. हजारो कामगारांना कमी वेळेत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होईल. याशिवाय नवी मुंबई, रायगड, पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील वाढणारे औद्योगिक प्रकल्प या नव्या मार्गामुळे अधिक गतिमान होतील. परिणामी रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल आणि आर्थिक व्यवहार अधिक वेगाने होतील..वाहतुकीवरील ताण घटणारमुंबई महानगर प्रदेशात वाढती लोकसंख्या आणि त्यासोबत प्रवासी ताण लक्षात घेता हा नवीन कॉरिडॉर अत्यावश्यक ठरत आहे. यामुळे विद्यमान मार्गावरील ताण कमी होईल आणि रेल्वेसेवा अधिक सुरळीत व नियोजनबद्ध करता येईल..पनवेल-बोरिवली-वसई उपनगरी रेल्वे मार्ग हा कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी जवळच मार्ग ठरणार आहे. विशेषतः भिवंडी परिसरासाठी वरदान ठरणार आहे. वस्त्रोद्योग आणि औद्योगिक क्षेत्राला मोठा हातभार लागणार आहे, अशी अपेक्षा आहे.- विलास चोरघे, माजी सदस्य, पश्चिम रेल्वे सल्लागार समिती.